Le vert en fil rouge du match Racing 92 – La Rochelle à Paris La Défense Arena

Un match placé sous le signe de l’environnement que celui qui oppose le Racing 92 à La Rochelle, samedi soir à Paris La Défense Arena.

Les spectateurs présents samedi soir, à Paris La Défense Arena, pour suivre le choc du Top 14 entre le Racing 92 et La Rochelle vont en voir, plus qu’à l’accoutumée, de toutes les couleurs. Du ciel et du blanc de l’équipe locale, du jaune et du noir des visiteurs. Et du vert. Surtout. En fil rouge d’une journée placée sous le signe de l’environnement.

Paris La Défense Arena en mode « Green game » pour Racing 92 – La Rochelle

Seront conviés à cette affiche entre deux clubs ambitieux, plusieurs entreprises pour tenir une conférence sur les engagements pris par chacun sur ce sujet en particulier. De ces observations collectives sera édité un livre blanc, compilant notamment les meilleurs initiatives en la matière, soutenues par les entreprises du quartier d’affaire de La Défense, au coeur de la capitale de France.

Entreprises ou spectateurs seront conviés à participer à l’opération

Le public présent jouera aussi son rôle dans cette opération. Pour que ce « Green game », ainsi qu’il est appelé, le soit pour tous, des animations seront accessibles dans les coursives, entre pédaler pour se challenger, ou plus basiquement recharger son téléphone portable, se maquiller sur un stand dédié, immortaliser le moment en passant par le photocall ou simplement s’informer auprès des associations invitées à présenter leurs projets, sur la biodiversité.

L’équivalent du parvis de La Défense transformé en fleurs pour les abeilles

La manifestation se conclura après le match par la remise d’un don, sur la base d’un euro versé par billet acheté par les entreprises du quartier, à l’opération Coup d’Pousse, laquelle vise à planter, dans diverses endroits de France, l’équivalent en fleurs pour les abeilles, de la surface du parvis de La Défense. Soit quelques 3,6 hectares quand même!