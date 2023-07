FC Lorient: Les maillots extérieur et third dévoilés

Deux nouveaux maillots du FC Lorient dévoilés ce jeudi.

Le FC Lorient et Umbro dévoilent ce jeudi soir les tenues extérieur et third pour la saison 2023-2024, une semaine après la révélation du maillot domicile. Le maillot extérieur est à dominante noire et orange, avec la mention « Les Merlus » en ton sur ton. Le troisième maillot est à dominante blanche. On y retrouve le motif de l’hermine répété sous la forme d’un liseré aux couleurs du club. Il est un symbole d’appartenance à la culture bretonne.

En noir à l’extérieur et blanc pour le modèle third

En complément de ces maillots, Umbro propose un short noir pour la tenue extérieure et un short blanc pour la tenue third, chacun avec l’insert graphique du logo Umbro. Les chaussettes noires seront associées à la tenue extérieure, tandis que les chaussettes blanches complèteront la tenue third, avec l’inscription « Lorient » en orange au dos.

Des maillots du FC Lorient en polyester 100% recyclé

En outre, le FC Lorient et Umbro poursuivent leur engagement en faveur de la responsabilité sociale des entreprises en optant pour une éco-conception de tous les maillots de la saison 2023-2024, grâce à l’utilisation de matières polyester 100% recyclées. Ce choix s’inscrit dans la démarche globale du club et de la marque pour promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement.