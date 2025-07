Manchester United éconduit Amazon et son offre record

Il n’y aura pas de série sur Manchester United sur Amazon.

Manchester United a décliné l’offre d’Amazon Prime Video pour la réalisation d’une série documentaire de type « All or Nothing ». Les négociations avancées entre le club anglais et la plateforme de streaming ont été interrompues suite à l’opposition de l’entraîneur Rúben Amorim.

Selon The Athletic, Amazon Prime Video avait proposé un investissement de 10 millions de livres sterling (environ 12 M€) pour suivre les coulisses du club mancunien durant une saison complète. Cette offre constituait le montant le plus élevé jamais proposé par la plateforme à un club de football, dépassant les accords précédents conclus avec Arsenal, Manchester City et Tottenham.

Le format « All or Nothing » prévoyait un accès privilégié aux activités internes de l’équipe première, selon les standards habituels de cette série documentaire d’Amazon.

Le véto de Rúben Amorin

Consulté en fin de saison, l’entraîneur portugais a exprimé son désaccord avec le projet. Rúben Amorim a estimé que le timing n’était pas approprié pour une production offrant une telle visibilité sur le fonctionnement interne du club. Face à la position de son entraîneur, la direction de Manchester United a choisi de rejeter définitivement la proposition d’Amazon Prime Video.

Séparément, Manchester United mène des discussions avec Disney pour un documentaire consacré à Alex Ferguson, l’emblématique entraîneur qui a dirigé le club pendant 26 ans. Aucune date de diffusion n’a été communiquée pour ce projet.