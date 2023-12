Luis Suarez a l’Inter Miami, combien va-t-il gagner ?

Luis Suarez est officiellement un joueur de l’Inter Miami.

L’attaquant uruguayen Luis Suarez a rejoint l’Inter Miami, club de David Beckham, pour un contrat d’un an avec une option pour une année supplémentaire. Suarez, 36 ans, a déclaré qu’il était « ravi et enthousiaste » de relever ce nouveau défi et qu’il était impatient de « travailler pour faire du rêve de gagner de nouveaux titres avec ce grand club une réalité ».

Luis Suarez rejoint officiellement l’Inter Miami

L’ancien joueur du FC Barcelone a également déclaré qu’il était « optimiste quant à ce que nous pouvons accomplir ensemble avec notre ambition partagée ». Les détails financiers du contrat de Suarez n’ont pas été officiellement divulgués, mais des rumeurs suggèrent qu’il pourrait gagner entre 1 et 10 millions de dollars par an. Le salaire de base du Pistolero pourrait être compris entre 1,2 et 1,7 million de dollars, comme ses anciens partenaires Jordi Alba et Sergio Busquets, auquel s’ajouteraient des primes liées à ses performances. Il pourrait également obtenir une augmentation de salaire s’il est inscrit comme « joueur désigné » par l’Inter Miami, ce qui lui permettrait de gagner jusqu’à 8 millions de dollars par an.

Un statut de joueur désigné dans la franchise de Messi ?

Le salaire maximum autorisé par l’Inter Miami pour un « joueur désigné » est de 4 millions de dollars par an, auxquels s’ajouteraient 4 millions de dollars de garanties, soit un total de 8 millions de dollars. Suarez quitte le Grêmio, où il a marqué 19 buts et délivré 11 passes décisives la saison dernière, pour rejoindre l’Inter Miami et se retrouver avec ses anciens coéquipiers du FC Barcelone Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba.