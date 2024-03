Luis Enrique n°1, classement des entraîneurs de Ligue 1 que les Français préfèrent

Luis Enrique, le préféré des coachs de la Ligue 1.

Pour un quart des Français, Luis Enrique l’entraineur de la Ligue 1 qu’ils préfèrent, d’après un sondage d’Odoxa pour Winamax et RTL. A la question « Parmi les entraîneurs du championnat de France de Ligue 1 (football), quels sont ceux que vous préférez ? », 25% des sondés donnent le coach du PSG et cela monte à 30% chez les amateurs de football.

Luis Enrique est l’homme qu’il faut au PSG

77% des personnes interrogées pensent que Luis Enrique est l’entraîneur qu’il faut au Paris Saint-Germain et 73% que sa saison est déjà une réussite. Luis Enrique est principalement plébiscité par les plus jeunes (47% des moins de 25 ans) et dans les Métropoles (à 27%). Le technicien espagnol devance son homologue de l’OM Jean-Louis Gasset (19%) et celui du RC Lens, Franck Haise, à 17%.

Gasset, une saison et puis s’en va de l’OM ?

Gasset et Haise dominent chez les + de 65 ans (à 24%), tandis que le premier a les faveurs du monde rural à 23%. A propos de Gasset, les supporters de l’OM son plutôt mitigés à son sujet puisqu’ils sont 46% à penser qu’il doit rester à son poste la saison prochaine contre 53% à souhaiter son départ. Les 1% restants ne se prononcent pas.

Classement des entraîneurs de Ligue 1 que les Français préfèrent

Luis Enrique (Paris Saint-Germain) = 25%

Jean-Louis Gasset (Olympique de Marseille) = 19%

Franck Haise (RC Lens) = 17%

Patrick Vieira (RC Strasbourg Alsace) = 14%

Pierre Sage (Olympique Lyonnais) = 13%

Julien Stéphan (Stade Rennais FC) = 12%

Paulo Fonseca (LOSC Lille) = 10%

Éric Roy (Stade Brestois 29) = 9%

Jocelyn Gourvennec (FC Nantes) = 8%

Michel Der Zakarian (Montpellier Hérault SC) = 7%

Will Still (Stade de Reims) = 7%

Carles Martínez (Toulouse FC) = 7%

Régis Le Bris (FC Lorient) = 6%

Francesco Farioli (OGC Nice) = 5%

Pascal Gastien (Clermont Foot 63) = 5%

Adi Hütter (AS Monaco) = 5%

Luka Elsner (Le Havre AC) = 4%

László Bölöni (FC Metz) = 3%