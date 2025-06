L’UEFA dévoile les primes de la Ligue des champions 2025-2026

La grille de toutes les primes pour la Ligue des champions 2025-2026.

Pour la deuxième année consécutive de sa nouvelle formule à 36 équipes, la Ligue des champions maintient son statut de compétition continentale la plus lucrative au monde. L’UEFA a officialisé un montant global de 2,4 milliards d’euros à redistribuer, selon la grille de répartition que nous avons consulté à Sportune, confirmant l’attractivité financière de cette C1 repensée. Une manne qui profitera notamment aux représentants français : le PSG, à la défense du premier titre de son histoire, l’AS Monaco, l’Olympique de Marseille, et potentiellement lOGC Nice en cas de qualification.

La structure financière de la compétition repose sur l’équilibre entre performance sportive et valeur marchande. Le pilier « participation » représente 670 millions d’euros, soit 27,5% de l’enveloppe totale, garantissant à chaque qualifié un montant fixe de 18,6 millions d’euros. Cette base égalitaire constitue le socle financier minimal pour tous les participants.

Le volet « performance » vaut 914 millions d’euros (37,5% du total), récompensant directement les résultats sur le terrain. Chaque victoire en phase de groupes rapporte désormais 2,1 millions d’euros, tandis qu’un match nul vaut 700 000 euros. Cette valorisation accrue des résultats incite à l’offensive et pénalise les stratégies défensives.

La progression dans le tableau final génère des gains exponentiels. Une qualification pour les huitièmes de finale représente 11 millions d’euros supplémentaires, suivie de 12,5 millions pour les quarts, 15 millions pour les demi-finales, et 18,5 millions pour atteindre la finale. Le vainqueur empoche un bonus final de 6,5 millions d’euros.

Des primes qui pèsent lourd pour les clubs de la Ligue 1

Depuis l’instauration de la nouvelle formule, il n’y a plus qu’une poule unique. Le système de parts (de 1 à 36) distribue entre 275 000 euros pour le dernier et 9,9 millions pour le premier. Cette hiérarchisation incite les clubs à se battre jusqu’au bout, même une fois la qualification acquise. Les huit premiers bénéficient d’un bonus supplémentaire de 2 millions d’euros, tandis que les places 9 à 16 touchent 1 million de plus.

Avec 853 millions d’euros (35% du total), le pilier « valeur » combine parts de marché et coefficient historique. Cette enveloppe se divise entre une partie européenne (73%) basée sur les droits télévisuels nationaux, et une partie internationale (27%) calculée sur le coefficient décennal UEFA. Ce système complexe avantage structurellement les clubs des grands championnats européens, tout en récompensant l’historique continental. Pour les représentants français, cette répartition constitue un atout non négligeable, la Ligue 1 bénéficiant d’un marché télévisuel valorisé.

Pour les clubs français, cette manne constitue un levier stratégique crucial dans la course à la compétitivité européenne. Et ce, alors que le droits TV nationaux sont en pleine renégociation, laissant planer une forte incertitude sur les retombées économiques au bénéfice direct des équipes.

Le détail des primes de la Ligue des champions 2025-2026

Primes de participation (total de 670 M€)

18,6 million d’euros

Montants fixes (950 M€)

Victoire en phase groupes = 2,1 M€

Match nul = 0,7 M€

Deuxième de groupe = 1 M€

Vainqueur de groupe = 2 M€

Huitième de finale = 11 M€

Quart de finale = 12,5 M€

Demi-finale = 15 M€

Finalistes = 18,5 M€

Vainqueur = 6,5 M€

Classement de la phase de groupe

1er (36 parts) = 9,9 M€

2e (35 parts) = 9,625 M€

3e (34 parts) = 9,35 M€

4e (33 parts) = 9,075 M€

5e (32 parts) = 8,8 M€

6e (31 parts) = 8,525 M€

7e (30 parts) = 8,25 M€

8e (29 parts) = 7,975 M€

9e (28 parts) = 7,7 M€

10e (27 parts) = 7,425 M€

11e (26 parts) = 7,15 M€

12e (25 parts) = 6,875 M€

13e (24 parts) = 6,6 M€

14e (23 parts) = 6,325 M€

15e (22 parts) = 6,05 M€

16e (21 parts) = 5,775 M€

17e (20 parts) = 5,5 M€

18e (19 parts) = 5,225 M€

19e (18 parts) = 4,95 M€

20e (17 parts) = 4,675 M€

21e (16 parts) = 4,4 M€

22e (15 parts) = 4,125 M€

23e (14 parts) = 3,85 M€

24e (13 parts) = 3,575 M€

25e (12 parts) = 3,3 M€

26e (11 parts) = 3,025 M€

27e (10 parts) = 2,75 M€

28e (9 parts) = 2,475 M€

29e (8 parts) = 2,2 M€

30e (7 parts) = 1,925 M€

31e (6 parts) = 1,65 M€

32e (5 parts) = 1,375 M€

33e (4 parts) = 1,1 M€

34e (3 parts) = 0,825 M€

35e (2 parts) = 0,55 M€

36e (1 part) = 0,275 M€

Du 1er au 8e = 2 M€

Du 9e au 16e = 1 M€

Classement au coefficient + parts de marché (850 M€)