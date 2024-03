Losc ou Aston Villa, qui va se qualifier selon les bookmakers ?

Dur, dur le tirage de la Ligue Europa Conférence pour le Losc qui devra affronter Aston Villa.

C’est le pire tirage au sort pour le Losc, tel que décidé ce vendredi après-midi au siège de l’UEFA en Suisse. En quart de finale de la Ligue Europa Conférence, le club nordiste va devoir en découdre avec un voisin anglais, en l’occurence Aston Villa. Il y a un peu plus de vingt ans, Lille avait dominé ce même adversaire dans feu la Coupe intertoto, pour le seul affrontement entre les deux clubs.

Le Losc a hérité du pire tirage avec Aston Villa

Mais depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, la Premier League s’est mue en une véritable puissance du football et cette saison 2023-2024 en particulier, le collectif de l’ancien coach du PSG, Unai Emery est particulièrement convaincant, classé 4e du championnat anglais. Dans ce contexte, le favori est britannique et sur cette double opposition assez franchement puisque la cote de qualification d’Aston Villa est de 1,3 et celle du Losc à plus de 3.

Un match aller à disputer à Birmingham

Même s’il reçoit le premier, le club de Birmingham devrait prendre l’option d’entrée car sa victoire à domicile paie 1,6 fois la mise, quand celle des Dogues à l’extérieur dépasse les 4, à près de 4,2 contre un. Le match nul, entre les deux, est coté à 4. cet Aston Villa – Lille Losc se jouera le jeudi 11 avril pour le match aller et une semaine plus tard le retour en France.