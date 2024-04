Losc ou Aston Villa, qui va désormais se qualifier selon les bookmakers ?

Le Losc s’est incliné 2-1 au match aller face à Aston Villa. Le retour est jeudi, programmé à Lille.

Une défaite certes, mais le Losc n’a pas dit son dernier mot en Ligue Europa Conférence après son revers concédé ce jeudi soir à Birmingham, sur la pelouse d’Aston Villa (1-2). Les Dogues recevront jeudi prochain au stade Pierre-Mauroy pour tenter d’accrocher un billet pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence.

Aston Villa toujours aussi favori face au Losc après le match aller

Tout reste possible avec ce résultat, mais les bookmakers de France ne croient pas au renversement de situation tel que l’expriment les cotes ce vendredi matin. A la question « quel club se qualifiera ? », Aston Villa demeure le favori, à une cote sensiblement identique à celle qui lui était attribué dès le tirage au sort. A savoir 1,3 quand celle donnée à Lille approche les 3.

L’hypothèse du match nul au retour jeudi à Lille

L’écart est encore plus large que les chances données à l’OM de se qualifier face au Benfica, dans des conditions identiques, après une défaite (1-2) à l’aller et un retour à disputer jeudi à domicile. Mais comme pour les Phocéens, les opérateurs nationaux penchent pour un score de parité 1-1 au retour dans le Nord. C’est clairement le résultat le plus probable pour eux et ça ne nous arrange pas.