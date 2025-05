LOSC – OM. Prédictions du match selon les bookmakers

Le LOSC et l’OM se disputent le haut du tableau, ce dimanche soir au stade Pierre-Mauroy.

Ce dimanche soir, le stade Pierre-Mauroy accueille l’affiche qui clôture la 32e journée de Ligue 1 : un explosif LOSC – OM aux allures de match décisif pour le podium. L’Olympique de Marseille occupe actuellement la 3e place avec 58 points, à égalité avec Monaco (2e), tandis que le LOSC Lille pointe à la 6e position avec 56 points. Plongée dans les prévisions des bookmakers pour ce choc au sommet qui pourrait rebattre les cartes dans la course à l’Europe.

Si l’on en croit les opérateurs de paris sportifs, c’est le LOSC qui part avec un léger avantage pour cette confrontation. Les Dogues sont crédités d’une cote de 2,31 pour la victoire, ce qui représente environ 42% de probabilité de succès. L’OM, pourtant mieux classé au championnat, voit sa victoire cotée à 3,10, tandis que le match nul s’affiche à 3,50 avec une probabilité estimée à 25%.

Cette tendance en faveur des Lillois s’explique sans doute par l’avantage du terrain, le LOSC ayant fait du stade Pierre-Mauroy une véritable forteresse cette saison. Cependant, l’écart relativement faible entre les cotes traduit bien l’équilibre des forces en présence pour ce choc aux enjeux considérables.

Dans le détail des scores exacts, c’est toutefois le match nul 1-1 qui apparaît comme le scénario le plus probable avec une cote de 5,65. Cette prévision reflète parfaitement la tension attendue entre deux formations qui ne voudront pas perdre du terrain dans la course au podium. Pour une victoire lilloise, le 1-0 est considéré comme le score le plus plausible (cote de 8,35), suivi du 2-0 (10,80). Côté marseillais, les bookmakers privilégient un succès 0-1 ou 1-2, avec des cotes très proches (respectivement 9,85 et 9,80).

Le match nul 0-0 est évalué à 11,80, tandis qu’une partie plus débridée se soldant par un 2-2 reçoit une cote de 11,20. Ces prévisions laissent entrevoir un match plutôt fermé, où chaque équipe pourrait adopter une approche prudente face à l’importance de l’enjeu.

Au rayon des potentiels protagonistes offensifs, Jonathan David se détache nettement côté lillois. Le buteur canadien est crédité d’une cote de 2,49 pour trouver le chemin des filets, et de 2,05 pour être décisif dans la rencontre. Son coéquipier Chuba Akpom suit à distance respectable avec une cote buteur de 3,30, tandis que l’Islandais Hakon Arnar Haraldsson complète le trio offensif lillois avec une cote de 4,30.

Le LOSC favori mais le nul privilégié

Dans le camp marseillais, c’est sans surprise Mason Greenwood qui est identifié comme la principale menace offensive. L’Anglais est donné à 2,85 pour marquer et à 2,25 pour être décisif. Amine Gouiri (3,55) et Faris Moumbagna (3,70) sont également cités comme des dangers potentiels pour la défense lilloise. À noter que Gouiri est considéré comme un pourvoyeur d’occasions de premier ordre avec une cote de 4,90 pour délivrer une passe décisive, la meilleure du match dans cette catégorie.

Ce duel entre le LOSC Lille et l’Olympique de Marseille s’annonce comme un véritable tournant dans la course au podium. Une victoire des Phocéens leur permettrait de consolider leur place dans le top 3 et potentiellement de creuser l’écart avec leurs poursuivants. En revanche, un succès lillois resserrerait considérablement l’écart entre les deux équipes et pourrait même propulser le LOSC dans le trio de tête en fonction des autres résultats.

Les bookmakers envisagent une rencontre serrée, tactique, où l’expérience des hommes forts de chaque équipe pourrait faire la différence. Si Jonathan David et Mason Greenwood sont attendus comme les potentiels héros de cette soirée, la prudence pourrait néanmoins l’emporter dans ce choc à fort enjeu, comme en témoigne la cote relativement basse du match nul.