Losc: Lille reçoit aussi sa part de l’UEFA ce vendredi

Le Losc reçoit une nouvelle part ce vendredi, de son parcours en Ligue Europa Conférence.

Seul club français en lice en Ligue Europa Conférence, le Losc poursuit son parcours dans la compétition, qualifié qu’il est pour les quarts de finale. Avec une double confrontation à disputer au club anglais Aston Villa. Ce vendredi, comme l’a appris Sportune, l’UEFA doit verser aux équipes des coupes d’Europe qu’elle organise, une nouvelle part des primes prévues dans sa grille de répartition.

Un nouveau versement de l’UEFA au Losc pour la Ligue Europa Conférence

Aux équipes de la Ligue Europa Conférence, elle paie l’accession aux barrages et le bonus des huitièmes de finale. Les barrages, le club lillois en était exempt puisqu’il a terminé premier de son groupe A. Il ne perçoit donc pas les 300 000 euros prévus à ce stade, mais en tant que vainqueur de poule, il a gagné 650 000 euros reçus de l’UEFA au mois de janvier.

600 000 euros pour l’accession aux huitièmes de finale

Par contre, ayant disputé (et même remporté) un huitième de finale, le Losc va donc recevoir à ce titre, ce vendredi 29 mars, un bonus de 600 000 euros. Et puisqu’il va disputer les quarts de finale, il a donc la certitude d’être encore rémunéré au mois de mai, au prochain versement à l’occasion duquel seront payés les primes des quarts et des demi-finales.

Encore des primes à percevoir pour le Losc toujours qualifié

Comme toutes les autres équipes engagées dans le tournoi, la formation nordiste doit aussi percevoir la deuxième part des droits de l’audiovisuels qui seront attribués au mois de juin, après la compétition en fonction du parcours de chacune des équipes.