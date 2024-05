Losc: Après le domicile, les maillots extérieur et third en images

Extérieur et third, les deux futurs maillots du Losc pour la saison 2024-2025.

Après la révélation officielle du maillot domicile, le principal de la saison 2024-2025 du Losc, le spécialiste des leaks Footy Headlines dévoile les images des prochaines tuniques, extérieur et third de New Balance produits pour le collectif lillois.

Le domicile officialisé, voilà les deux autres futurs maillots du Losc

Le club nordiste devrait arborer un maillot extérieur à dominante blanche avec un motif graphique bleu foncé et rouge. Ces mêmes couleurs se retrouvent sur les logos présents sur le devant du maillot ainsi que sur les panneaux latéraux.

Blanc avec du rouge et du bleu à l’extérieur, gris teinté de jaune en third

Quant au third, celui que porteront les joueurs du club nordiste sur la scène européenne qu’ils retrouvent, il se démarque par un imprimé original noir et gris rehaussé d’accents jaune vif. Ces deux nouveaux maillots viennent compléter la collection du Losc pour la saison 2024-2025.