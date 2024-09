L’OM et Holy rempilent pour un an de plus

Entre Holy et l’OM, l’histoire se prolonge une saison de plus.

L’Olympique de Marseille a annoncé ce mardi la reconduction de son partenariat avec la marque de boissons énergisantes Holy pour la saison 2024-2025. Cette collaboration, initiée en février 2024 s’élargit car désormais, les produits de la marque seront disponibles dans les buvettes de l’Orange Vélodrome lors des rencontres à domicile. De plus, des animations spéciales seront organisées en collaboration avec Holy pour certains matchs, renforçant l’expérience des spectateurs.

Un partenariat prolongé et étendu entre l’OM et Holy

« Nous sommes fiers que notre collaboration avec Holy s’inscrive dans la durée. Ce renouvellement de partenariat est d’autant plus pertinent pour le club et ses supporters qu’il permettra à la communauté OM de profiter des dernières innovations d’Holy, en matière de boisson énergisante, dans une démarche responsable », explique le directeur commercial et marketing de l’OM, Grégory La Mela. « Cette collaboration nous a permis de beaucoup apprendre et de renforcer notre engagement envers les supporters. Nous sommes ravis de poursuivre cette aventure avec l’OM, en relevant de nouveaux défis encore plus ambitieux pour la saison 2024/2025 », ajoute le country manager France de Holy, Taoufiq Bortai.

Cette extension du partenariat débouchera sur la création prochaine d’une gamme « Holy X OM ». La collection comprendra notamment une saveur inédite baptisée « goût OM », spécialement conçue pour les supporters phocéens.