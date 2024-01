OM: Lodi n°1, les 10 ventes les plus chères de l’OM sur le mercato de l’hiver

Un petit tour (rapide) et puis s’en va, Renan Lodi est au passage devenu la cession la plus chère d’un hiver de l’OM.

L’Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi la vente de Renan Lodi à Al-Hilal pour un montant de 23 millions d’euros. Une somme qui fait du latéral brésilien la plus grosse vente hivernale de l’histoire du club et qui permet pas à l’OM de réaliser une plus-value. Cette transaction devient la cession la plus chère de l’histoire du club en hive, détrônant ainsi le précédent record détenu par Morgan Sanson. Le milieu de terrain actuellement prêté à l’OGC Nice avait été cédé à Aston Villa pour près de 16 millions d’euros en janvier 2021.

L’OM a cédé Renan Lodi pour 23 M€ sur ce mercato de l’hiver

Renan Lodi se positionne au cinquième rang dans le classement général des plus grosses ventes de l’histoire du club, toutes périodes de transferts confondues. Il se situe entre André-Frank Zambo-Anguissa et Gianneli Imbula. Mercato de l’été et de l’hiver confondus, l’attaquant belge Michy Batshuayi détient toujours la première place avec un transfert record de 39 millions d’euros vers Chelsea en 2016. Didier Drogba à 38,5 millions d’euros vers Chelsea et Franck Ribéry à 30 millions au Bayern, suivent dans cette liste.

toutes périodes confondues, Michy Batshuayi reste le n°1

Lodi avait été recruté par l’OM l’été dernier à l’Atlético de Madrid pour un montant de 13 millions d’euros. Les Colchoneros, qui avaient négocié un pourcentage à la revente, récupèrent donc près de 8 millions d’euros dans la transaction. L’OM, de son côté, réalise une plus-value comprise entre 2 et 4 millions d’euros selon les bonus.

Les 10 ventes les plus chères de l’OM sur le mercato de l’hiver

Renan Lodi (2023/2024) = 23 millions d’euros (Al-Hilal)

Morgan Sanson (2020/2021) = 15,8 millions d’euros (Aston Villa)

Gerson (2022/2023) = 15 millions d’euros (Flamengo)

Loïc Rémy (2012/2013) = 10,5 millions d’euros (QPR)

Marley Aké (2020/2021) = 8 millions d’euros (Juventus U23)

Bamba Dieng (2022/2023) = 7 millions d’euros (FC Lorient)

Hatem Ben Arfa (2010/2011) = 6 millions d’euros (Newcastle United)

Christophe Dugarry (1999/2000) = 6 millions d’euros (Bordeaux)

Dmitriy Sychev (2003/2004) = 4,5 millions d’euros (Lokomotiv Moscou)

Péguy Luyindula (2006/2007) = 4 millions d’euros (Paris Saint-Germain)