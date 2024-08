Liverpool: Les sponsors de Virgil Van Dijk

Virgil Van Dijk a aussi du succès avec les marques.

Il est ou a été l’un des meilleurs défenseurs de la planète football, mais Virgil Van Dijk est aussi un homme d’influence, capitaine de sa sélection nationale des Pays-Bas sur les terrains et homme de confiance de nombreux annonceurs du sport, à la frontière des équipementiers sportifs et de l’univers du luxe et de la technologie.

Ambassadeur Nike depuis plusieurs années

Depuis 2019, l’Américain Nike est l’équipementier officiel de Virgil Van Dijk. La marque à la virgule a même produit un documentaire intitulé « Birthplace of Dreams » retraçant le parcours du Néerlandais. Van Dijk apparaît régulièrement dans les campagnes publicitaires de Nike.

Deux ans plus tard, Van Dijk est devenu ambassadeur et investisseur de la marque de montres connectées Whoop. Grâce à cet accord, le défenseur met en avant les capacités de suivi des données de sommeil et de récupération de cette technologie. La même année, Van Dijk a également signé un partenariat avec la marque audio JBL. Il a notamment participé à une collection vestimentaire exclusive avec le groupe Vivendi.

Heineken le dernier sponsor recruté par Virgil Van Dijk

Plus récemment, en 2024, la brasserie Heineken l’a engagé comme nouvel ambassadeur international dans un contrat pluriannuel. Le Néerlandais figure ainsi dans leur campagne « Cheers to the real hardcore fans ».

Par le passé, Virgil Van Dijk a aussi été ambassadeur pour des marques comme le jeu vidéo FIFA, la boisson Sponsor et le service de livraison Thuisbezorgd.nl. Il a également participé à des opérations ponctuelles avec des griffes prestigieuses comme Calvin Klein ou les rappeurs Dr Dre et Snoop Dogg, pour promouvoir de nouveaux cocktails à base de gin, dans une campagne pour Gin & Juice.