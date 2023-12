Lionel Messi lance sa propre gamme de vin. Combien cela coûte ?

Des bouteilles de vin estampillées Lionel Messi.

Lionel Messi élargit le portefeuille des produits dérivés à son effigie, l’attaquant argentin vient de lancer sa collection exclusive de vins. L’annonce a été faite via les réseaux sociaux, où Messi a partagé sa collaboration avec la maison italienne MM Winemaker. La collection « Lionel » présente trois gammes distinctes, chacune portant une facette de la personnalité du joueur.

Du vin à l’effigie de Lionel Messi

Parmi elles, Lionel Goat 10 propose une gamme variée de vins incluant du rosé, du blanc, du Pinot Grigio, du Merlot, du Chardonnay, du Cabernet, du Prosecco et quatre variétés de vins rouges. Chaque bouteille arbore une étiquette colorée représentant Messi. Les prix de la gamme varient, avec des bouteilles Lionel Goat 10 à 32 euros et les modèles Rosé et Tinto à 39 euros. La collection Titanium, arborant la signature de Messi et une image de lui portant le maillot de l’équipe nationale argentine, offre deux vins rouges siciliens et des Pouilles, datant de 2022, pour 110 euros chacun.

De 32 à 495 euros la bouteille

Mais la pièce maîtresse de la collection est la Lionel Diamond, comprenant deux vins rouges exceptionnels, le Taurasi DOCG, millésime 2001, et l’Anglicano del Sannio, millésime 2002, chacun vendu à 495 euros. Cette gamme diversifiée est disponible à l’achat sur le site de MM Winemaker, avec des livraisons prévues à partir du 15 janvier 2024.