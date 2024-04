Losc: Un nouveau community manager chez les Dogues

Nouveau maillot et nouveau job pour Erwann Bertrand.

Le Losc muscle son département de la communication digitale. Le club lillois enregistre un nouveau renfort en la personne de Erwann Bertrand, nouveau community manager chez les Dogues tel que l’intéressé l’annonce lui-même sur ses réseaux sociaux.

Erwann Bertrand nouveau community manager du Losc

« C’est avec une grande fierté et un grand sourire que je rejoins le LOSC en tant que community manager. J’aurai pour principales missions de gérer les réseaux sociaux du club en collaboration avec l’équipe déjà en place, de créer du contenu court et impactant afin de développer les audiences et de suivre au quotidien les actualités et les activités du club et de l’équipe professionnelle », écrit-il pour accompagner sa nomination.

Un transfert de Sportfive vers le club lillois

Quelques jours plus tôt, il annonçait son départ de la société de marketing Sportfive anciennement Lagardère Sports. Erwann Bertrand y a passé six ans en occupant différents postes et responsabilités au sein de la cellule de la communication.