L’impact de l’IA sur l’industrie du sport

« Plus vite, plus haut, plus fort » est encore plus vrai grâce à la récolte et l’exploitation des données.

Elle devient incontournable, s’immisce dans tous les corps d’activité et on la craint autant qu’elle nous fascine. Qui ? L’intelligence artificielle (IA). Elle est en train de transformer de nombreux secteurs, et le monde du sport n’échappe pas à cette révolution technologique. De l’entraînement des athlètes à l’expérience des fans, en passant par la gestion des clubs et l’arbitrage, l’IA est influente sur tous les aspects de l’industrie sportive.

L’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans le sport

L’un des aspects les plus visibles de l’impact de l’IA dans le sport est l’analyse de la performance. Grâce à des algorithmes sophistiqués et à la collecte massive de données de tous ordres, les entraîneurs et les analystes peuvent désormais obtenir des informations précises sur l’ensemble des performances des athlètes. Des capteurs placés sur les équipements ou même intégrés dans les vêtements des sportifs enregistrent des données en temps réel, permettant une analyse approfondie des mouvements, de la biomécanique et de la physiologie. La data scientifique est devenue la norme de la pratique sportive professionnelle.

L’IA ne se contente pas d’analyser les performances individuelles ; elle aide également à élaborer des stratégies et des tactiques d’équipe. En analysant des milliers d’heures de matchs, les algorithmes peuvent identifier les schémas de jeu, les forces et les faiblesses des adversaires. Cela permet aux entraîneurs de préparer des plans de match plus précis et plus efficaces.

L’IA transforme également la façon dont les fans consomment le sport. Les assistants virtuels alimentés par l’IA peuvent fournir des informations en temps réel pendant les matchs, répondre aux questions des spectateurs et même générer des résumés personnalisés des événements sportifs. L’expérience pour les fans peut même être poussée encore plus loin par l’apport de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle qui la rendent plus immersive, tant depuis les tribunes des stades, qu’à domicile devant un écran.

Un autre domaine où l’IA est compétente et où elle sert de plus en plus l’humain, est celui de la gestion au quotidien d’une infrastructure sportive. Il en va tout aussi bien des affaires courantes dans la gestion administrative et comptable des clubs que l’exploitation pour les sports collectifs des données tant convoitées du marché des transferts. C’est particulièrement vrai dans le monde du football et parfaitement assumé par de plus en plus de dirigeants de clubs, qui profitent des avancées de la technologie pour composer leurs effectifs au plus juste des besoins de leurs entraîneurs.

De l’athlète aux fans, l’IA révolutionne la pratique sportive

Dans le domaine du marketing sportif, l’intelligence artificielle permet aussi une personnalisation accrue des campagnes publicitaires et des offres de produits dérivés, augmentant ainsi les revenus des clubs. Les chatbots IA améliorent également le service client, répondant rapidement aux questions des fans et facilitant les processus de billetterie.

L’IA peut encore être bénéfique à l’évolution toujours plus rapide et à la pression de plus en plus forte, du jeu et des joueurs. Sur l’arbitrage par exemple, elle peut et sûrement va permettre à plus ou moins long terme de corriger toutes les fautes de l’oeil humain. Elle est d’ailleurs déjà présente, à travers les vidéos d’assistance (VAR) ou les technologies du type Hawk-Eye dans le tennis pour décider des points les plus litigieux. Il existent encore des débats à leur sujet et utilisation, les écueils sont nombreux, les uns assurent qu’elles dénaturent la pratique sportive, d’autres qu’elle ralentit le jeu… Le fait est qu’elle prend ici de plus en plus de place et qu’il n’y aura très probablement pas de retour en arrière.

Une vraie avancée technologique mais un danger à ne pas la maîtriser

Reste que justement, l’utilisation de l’IA entraîne son lot de question et de remises en cause. Au sens moral et éthique, elle risque de fracturer le sport entre les clubs et les athlètes les plus riches et les plus modestes. Son utilisation à outrance peut aussi être discutable et vue comme une forme de « dopage technologique ». Quid également du respect de la vie privée et des données récoltées qui relèvent parfois de l’intimité des athlètes ? Si elle est un vrai moteur de progression, qu’elle renforce et sécurise certaines pratiques, qu’elle contribue au développement technique et durable de jeu et du matériel, l’intelligence artificielle comporte aussi certains dangers à appréhender et ne pas négliger.