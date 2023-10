Ligue 1: Programme, stats, infos de la 9e journée

C’est reparti en Ligue 1 : voilà tout ce qu’il faut savoir avant cette 9e journée.

Une trêve internationale et ça repart. Mais comment ? Sur la même lancée positive à Monaco, solide leader après les huit premières journées ? Au Stade Brestois, fringant quatrième au même niveau que le champion en titre, le PSG ? Avec de meilleures intentions du côté de l’Olympique Lyonnais qui, rappelons-le, n’a toujours pas gagné ?

A l’instant même où la Ligue de football professionnel négocie la future répartition des droits de l’audiovisuel, c’est le moment opportun pour les 18 formations de l’élite de montrer au plus grand monde à quel point elles sont consistantes. Et d’intérêt pour les diffuseurs. Cela implique moins les clubs les plus modestes qui jouent crânement leur chance, que les grosses locomotives les plus suivies des spectateurs et téléspectateurs. Charge à Lyon de se hisser à la hauteur de ses ambitions, à Lens de confirmer son redressement, à l’Olympique de Marseille d’entretenir la flamme de ses supporters, au PSG d’être plus régulier…

Pour un championnat bankable, il faut des équipes attractives. De la stature jusqu’à présent du leader du championnat, un Monaco taille patron sur le bilan comptable, avec 17 points pris sur les 24 possibles jusqu’ici et dans le jeu, flamboyant dans les défenses adverses, avec 21 buts inscrits, soit une moyenne de 2,6 par match. Voilà d’ailleurs une statistiques (une autre en plus de celles à lire en suivant) intéressante pour parier sur cette 9e journée de Ligue 1 ; quand Monaco s’exprime il y a souvent (pour ne pas dire toujours) des buts. Ce n’est pas la visite du promu Metz qui devrait changer cette habitude.

Top 3 des affiches de la 9e journée pour parier en Ligue 1

Paris SG – RC Strasbourg

Commençons par l’évidence la moins flatteuse pour Strasbourg : depuis la fin du siècle dernier, jamais le club alsacien n’a gagné sur la pelouse du Parc des Princes.

Objectivement, cela semble difficilement possible cette saison encore, pour les hommes de Patrick Vieira. Quand bien même sont-ils allés gagner sur le terrain du voisin et rival Metz, le 24 septembre dernier, ils souffrent en déplacement face aux plus grosses cylindrées, battus qu’ils ont été à Monaco (0-3) et Nice (2-0). De surcroît, ils campent sur deux revers consécutifs en championnat, tandis que Paris semble monter en puissance depuis sa large victoire sur l’OM (4-0), nonobstant quand même le nul concédé à Clermont (0-0). Sur Vbet les cotes sont logiquement à l’avantage des locaux donnés vainqueurs à 1,23. Le match nul est à 6,2 et le succès du RCSA à 11.

Notre pronostic :

Victoire du PSG

OGC Nice – Olympique de Marseille

C’est un match tendu à tous les niveaux : le contexte, toujours bouillant entre les deux clubs distants de 200 kilomètres, le sportif, avec deux formations ambitieuses, visant le haut de la Ligue 1, et de fait dans les cotes proposées par Vbet. Chez lui, le GYM est légèrement le favori, vainqueur à la cote de 2,36 contre 2,88 le succès phocéen. Et 3,34 le match nul. Au résultat précis le plus envisagé, c’est pourtant le partage des points sur un score de 1-1 qui domine, à la cote de 5,1.

Notre pronostic :

Match nul

Olympique Lyonnais – Clermont Foot

Plus proches encore géographiquement parlant que Nice et Marseille, Lyon et Clermont sont des voisins, mus par la même obligation de prendre des points. Dans leur malheur, surtout celui du gardien Mory Diaw à Montpellier, les Auvergnats vont peut-être hériter des trois points sur tapis vert, alors qu’ils étaient menés au score (2-4), au moment où un pétard a été lancé à proximité du portier. Ce scénario, s’il vient à se confirmer plongera alors l’Olympique Lyonnais un peu plus dans les tréfonds du classement. Depuis qu’il a repris le club en main, Fabio Grosso n’a pas encore goûté au succès. C’est le soir, plus que jamais pour lui et ses hommes, sous peine sinon de vivre les deux derniers tiers de cette saison péniblement et plus que jamais menacés de foncer en Ligue 2. Lyon a largement les faveurs des cotes, c’est dire si le degré de confiance accordé au club est élevé. L’OL gagne à 1,7 contre un, le match nul est à 3,98 et la victoire clermontoise à 4,33.

Notre pronostic :

Victoire de Lyon

Bon à savoir: la liste des joueurs suspendus

Ils sont pas moins de quatorze les joueurs suspendus à l’occasion de cette 9e levée de Ligue 1. Pour la majorité, la sanction est consécutive à l’accumulation d’avertissements. Ils ne manqueront qu’un match. La mise à l’écart est plus longue pour le Nantais Mostafa Mohamed et le Clermontois Neto Borges qui ont écopé de deux matchs. A la suspension de Mostafa Mohamed à Nantes s’ajoute celle de Jean-Charles Castelletto. L’AS Monaco (Soungoutou Magassa et Denis Zakaria), comme le Stade Brestois (Mahdi Camara et Lilian Brassier), déploreront deux absents. Les autres qui complètent la liste sont Maxime Estève (Montpellier Hérault SC), Rassoul Ndiaye (Havre AC), Angel Gomes (LOSC Lille), Stijn Spierings (Toulouse FC), Khephren Thuram (OGC Nice), Elye Wahi (RC Lens) et Nemanja Matic (Stade Rennais FC).

Paris sportif : la cote du week-end

2,11, la cote concerne l’opposition du FC Nantes et du Montpellier Hérault et répond « NON », à la question de savoir si les deux équipes marqueront. S’il y a très (très) souvent des buts entre les deux formations, huit des onze derniers affrontements se sont soldés par un succès de l’une ou de l’autre, sans que l’adversaire ne parvienne à trouver le chemin des filets. Ça a été le cas lors des quatre matchs joués depuis la saison 2021-2022.

Calendrier complet de la 9e journée

Le Havre – Lens (vendredi à 21h)

Paris – Strasbourg (samedi à 17h)

Nice – Marseille (samedi à 21h)

Lorient – Rennes (dimanche à 13h)

Nantes – Montpellier (dimanche à 15h)

Lille – Brest (dimanche à 15h)

Toulouse – Reims (dimanche à 15h)

Monaco – Metz (dimanche à 17h05)

Lyon – Clermont (dimanche à 20h45)