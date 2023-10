Ligue 1: Programme, stats, infos de la 10e journée

Déjà la 10e journée en Ligue 1, voilà toutes les bonnes infos du week-end.

« Vivement dimanche », comme le titre d’une populaire émission du PAF, qui sied à cette 10e journée de Ligue 1. Vivement l’Olympico, une affiche toujours premium pour le foot français, qui le devient cette fois fois plus dans le contexte actuel qui anime les deux équipes.

Cet affrontement entre les rivaux Marseille et Lyon ne doit toutefois pas faire oublier les autres affiches de la journée, à commencer par un appétissant Lille – Monaco pour mise à bouche dominicale, avant la grande soirée. Avant cela, Clermont et Nice ouvriront les hostilités vendredi, dans le cadre d’un match qui peut propulser les Aiglons provisoirement en tête du championnat.

C’est serré en haut, ça ne l’est pas moins en bas et ce week-end pourrait justement contribuer à décanter certaines positions au classement.

Top 3 des affiches de la 10e journée pour parier en Ligue 1

RC Lens – FC Nantes

Voilà une affiche haute en couleur entre deux historiques du football hexagonal. Si la saison dernière, les dynamiques étaient diamétralement opposées entre des Lensois sur un nuage et des Nantais à la peine, cette saison le rapport de force s’est rapproché. A ce point qu’il est permis de croire les hommes de Pierre Aristouy capables de réussir un résultat à Bollaert. Le passif des deux clubs plaide plutôt en leur faveur, sur les dernières 41 confrontations, ils ont concédé douze nuls à leurs adversaires nordistes et se sont imposés à six reprises à l’extérieur. C’est mieux que les quatre succès lensois à Nantes. Sur Vbet, Franck Haise et ses hommes n’en demeurent pas moins les favoris, vainqueurs à la cote de 1,56, pour un match nul à 4,1 et le succès des visiteurs, à 5,4

Notre pronostic :

Match nul

LOSC Lille – AS Monaco

Quand la troisième meilleure équipe à l’extérieur se rend chez la quatrième plus performante à domicile, tous les indicateurs convergent vers un partage des points entre le LOSC et l’ASM. C’est d’ailleurs souvent le cas entre les Sudistes et leurs hôtes nordistes, trois des cinq dernières confrontations se sont soldées par un nul. La cote d’un tel scénario est de 3,64, celle de la victoire lilloise est de 2,34 et celle des Monégasques, de 2,71.

Notre pronostic :

Match nul

Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais

BOUI-LLANT ! C’est le mot qui convient le mieux à cet Olympico rarement aussi délicat pour les deux équipes. Parce qu’à domicile et avec tout le terrain déjà concédé à la concurrence en haut de tableau, les Marseillais ont l’obligation du résultat. Et que dire alors de leurs adversaires lyonnais, englués à la dernière place du tableau, sans avoir goûté au succès après neuf journées ? C’est bouillant et ça pourrait l’être encore plus, d’un côté comme de l’autre dimanche soir, en fonction du résultat final. Car les supporters deux formations sont aux abois, nul doute qu’ils vivront mal la défaite, si revers d’une équipe il doit y avoir à la clé. Chez lui, au Vélodrome, l’OM est logiquement favori des cotes, vainqueur à 1,65 sur Vbet contre 4 le match nul et 4,6 la victoire de l’OL.

Notre pronostic :

Victoire de l’OM

La statistique de la journée de Ligue 1

6. L’OGC Nice, qui ouvre la 10e journée ce vendredi à Clermont, a le record de clean-sheets depuis l’entame de la saison. Le succès 1-0 contre l’OM samedi dernier est le sixième du collectif du GYM, sur les neuf premières journées. Aucun club en Ligue 1 ne fait aussi bien, ni d’ailleurs plus largement dans les cinq grands championnats européens.

Bon à savoir: la liste des joueurs suspendus

Ils seront trois à manquer à leurs clubs ce week-end. Il y a toujours Pape Gueye à l’OM qui purge une très longue suspension de quatre mois pour son transfert avorté à Watford, auquel s’ajoutent l’attaquant du FC Nantes Mostafa Mohamed et le latéral clermontois, Neto Borges. Eux ont écopé de deux matchs de suspension de la part de la Ligue. C’est le dernier avant retour sur les rectangles verts.

Paris sportif : la cote du week-end

Un match à plus de 2,5 buts dans le choc de l’Occitanie, entre Montpellier et Toulouse. La cote est attractive à 1,65, à la lecture de la probabilité que ce scénario se produise. Sur les huit dernières confrontations du MHSC avec le TFC et cinq saisons, ça a toujours été le cas, matchs officiels et rencontres amicales comprises. Dans une fourchette encore plus large, il n’y a plus eu de 0-0 dans ce « derby », depuis plus de dix ans !

Calendrier complet de la 9e journée

Clermont – Nice (vendredi à 21h)

Reims – Lorient (samedi à 17h)

Lens – Nantes (samedi à 21h)

Brest – Paris (dimanche à 13h)

Montpellier – Toulouse (dimanche à 15h)

Lille – Monaco (dimanche à 15h)

Metz – Le Havre (dimanche à 15h)

Rennes – Strasbourg (dimanche à 17h05)

Marseille – Lyon (dimanche à 20h45)