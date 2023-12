Ligue 1: Paris sportifs, stats, infos de la 16e journée

Après une intense semaine européenne débute une (non moins intense ?), 16e journée de la Ligue 1.

Vivement la trêve des confiseurs, car cette saison 2023-2024 de Ligue 1 est des plus éprouvantes. Pour les clubs qui la disputent, l’Olympique Lyonnais est bien placé pour en témoigner. Pour les joueurs aussi, bien que moins sollicités cette année sans Mondial et avec un championnat réduit de 20 à 18 clubs. Et pour les spectateurs également, car rien ne se passe vraiment comme envisagé au départ. A part peut-être la domination du PSG.

Remarquez que ces scénarios décousus ça et là, facilitent les plus audacieux. Pour les paris sportifs, il y a des coups – de maîtres – à réussir. Encore faut-il avoir le nez creux.

Illogique, vous avez dit illogique ce championnat ? Oui ! Si ce n’est totalement, au moins pour large partie. Aussi faut-il s’attendre à tout à l’occasion de cette 16e journée. A voir le Losc dominer le PSG, après deux grosses fessées à domicile ? L’OL, rasséréné par son succès sur Toulouse, venir battre un Monaco fringant sur ses terres ? Ou Clermont, qui avance péniblement, mettre un terme à une série de quatre matchs consécutifs gagnants de l’OM ? Normalement non. Rien de tout cela ne peut arriver. Mais la normalité cette saison…

Top 3 des affiches de la 16e journée pour parier en Ligue 1

Monaco – Lyon

Après 15 journées, l’AS Monaco est proportionnellement autant sur un rythme de champion que l’Olympique Lyonnais de relégable. De surcroît, l’ASM est-elle la meilleure équipe à domicile avec six victoires pour une seule défaite. Le PSG fait aussi bien mais compte un match en plus, soldé par un nul. Les Gones ont toutefois souvent réussi sur la pelouse du stade Louis II. Sur les trente dernières saisons, ils s’y sont imposés à neuf reprises. Plus largement, sur les 48 derniers affrontements des deux clubs, Lyon mène avec 23 victoires à 14 et 11 partages des points. Mais ça, c’était avant… Sur Vbet, le club a largement l’avantage, donné vainqueur à 1,61. Le nul est à 4,33 et la victoire de l’OL, à 4,6.

Notre pronostic :

Victoire de Monaco

Lens – Reims

Lens et Reims sont la preuve d’un nouveau paradigme en Ligue 1. Avant candidats patentés au maintien en Ligue 1, voilà qu’ils regardent aujourd’hui vers le haut ; l’Europe a minima et le podium en creux, que les Nordistes ont fréquenté à l’arrivée du dernier exercice. Sang et Or et SDR sont au carrefour des ambitieux, ce match est pour chaque camp l’occasion de mesurer les progrès enregistrés. Lens mène au points, dans l’historique des affrontements, mais Reims est cette saison, une équipe particulièrement à l’aise loin de ses bases, classée quatrième des meilleures équipes à l’extérieur. Le RCL est favori, sa victoire paie 1,82 fois la mise, celle de Reims est cotée à 4 et le nul à 3,71.

Notre pronostic :

Match nul

Lille – Paris

Quatre matchs consécutifs que Lille n’a plus battu le Paris Saint-Germain, mais surtout, les Dogues campent sur deux grosses gifles à domicile ; la première, 1-5, administrée en février 2022, la suivante, 1-7, six mois plus tard en août. Le Losc peut-il inverser la tendance et s’offrir le scalp du leader du championnat ? Rien n’est moins sûr car le PSG reste sur huit victoires consécutives en championnat et il est à ce niveau, le meilleur performeur du moment sur le continent européen. Le collectif de Luis Enrique est d’ailleurs favori des cotes, à 1,82 la victoire, le nul et 3,92 le succès des locaux.

Notre pronostic :

Victoire de Paris

La statistique de la journée de Ligue 1

6. Avant la réception de Clermont, ce dimanche après-midi, l’Olympique de Marseille reste sur une série de six matchs consécutifs à domicile en championnat, sans encaisser de but. Brest, au premier match de la saison 2023-2024 est le dernier club en Ligue 1, à avoir trouvé le chemin des filets des Phocéens au Vélodrome. C’était il y a quatre mois.

Paris sportifs : la cote du week-end

34, la cote d’un titre de champion de France de l’AS Monaco, au mois de mai prochain. A ce stade de la saison, cela paie 34 fois la mise. Or l’AS Monaco est jusqu’ici sur les mêmes bases de points gagnés, qu’à l’occasion de l’exercice 2017-2017, celui du dernier titre obtenu en Ligue 1 par le club princier. Les protégés d’Adi Hütter sont troisième au classement, à seulement six longueurs de retard du leader parisien. Tout est encore largement possible.

Bon à savoir: la liste des joueurs suspendus

Expulsés le week-end dernier, le latéral monégasque Vanderson et son homologue marseillais, Jonathan Clauss devront passer leur tour. Ce sera le cas aussi à Monaco, d’Aleksandr Golovin pour accumulation de cartons jaunes et à Marseille, d’Iliman Ndiaye qui purge le 2e de ses trois matchs de suspension. Le 2e des trois, c’est aussi ce que doit purger le Montpelliérain, Boubakar Kouyaté. Pour le reste des joueurs mis à l’écart de cette 16e journée, Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) et Florian Sotoca (RC Lens) bouclent leur 2e et dernier match après leurs exclusions respectives, tandis qu’Aron Donnum (Toulouse FC), Jean-Kévin Duverne (FC Nantes) et Facundo Medina (RC Lens), soldent leur quota d’avertissements reçus, chacun en ayant accumulé trois qui valent sanction.

Calendrier complet de la 16e journée

Monaco – Lyon (vendredi à 21h)

Le Havre – Nice (samedi à 17h)

Lens – Reims (samedi à 21h)

Nantes – Brest (dimanche à 13h)

Lorient – Strasbourg (dimanche à 15h)

Metz – Montpellier (dimanche à 15h)

Toulouse – Rennes (dimanche à 17h05)

Marseille – Clermont (dimanche à 15h)

Lille – Paris (dimanche à 20h45)