La LFP réagit à la nouvelle offre de DAZN

La LFP se réjouit officiellement de la nouvelle offre à la baisse de son diffuseur DAZN.

C’est un communiqué à la saveur tiède qu’a publié ce lundi soir la LFP, en réaction à l’annonce par son diffuseur principal de la Ligue 1, DAZN, d’une nouvelle offre promotionnelle, relative aux abonnements du championnat de France élite de football. La Ligue est en effet contrainte d’assumer à demi-mot, un choix qui fait débat, mais dont elle espère en creux, une suite moins polémique.

DAZN revoit son offre, la LFP salue l’initiative

« Avec DAZN, nous avons pour la première fois une plateforme digitale comme partenaire audiovisuel majeur de la Ligue 1. A ce titre, je me réjouis d’avoir un partenaire à l’écoute de notre public et de nos fans dans un contexte économique difficile. Cette offre promotionnelle de DAZN va contribuer à démocratiser l’accès à la Ligue 1 et nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes de DAZN pour proposer à terme un vrai projet de transformation de l’image de notre championnat », dit l’actuel président (au moins jusqu’à la prochaine élection programmée ce mardi), Vincent Labrune.

L’initiative de DAZN, qui débutera demain mardi, propose un tarif mensuel de 19,99€ pour l’abonnement annuel ainsi que pour les deux premiers mois de l’offre mensuelle. L’offre sera accessible du 10 au 22 septembre et elle fait suite à ce que la Ligue qualifie de « lancement technique réussi lors de la première journée ».