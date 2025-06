Les 30 titres de presse qui ont généré le plus d’audiences digitales grâce à PSG-Inter

La victoire du PSG a profité à l’ensemble de la presse française.

Est-il encore besoin de prouver que le sport (et son football en particulier) intéresse, voire enthousiasme et fédère une majorité des Français ? Oui ? Alors voilà quelques chiffres qui en disent beaucoup de l’engouement provoqués par la récente finale et victoire du Paris Saint-Germain, en Ligue des champions.

Un dizaine de jours après ce premier sacre du club de la capitale en C1, l’ACPM (l’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias) a publié une étude sur les 30 marques numériques d’actualités information, de sport et de divertissement qui ont généré les plus grosses audiences, avant le match, au-lendemain et sur l’ensemble du week-end du 31 mai et 1er juin.

+46,8% d’audience sur le lendemain de la finale perdue en 2020

Ensemble, ils ont enregistrés près de 89 millions de visites le samedi 31 mai et 98 millions, le dimanche 1er juin. D’un lendemain qui déchante à un autre plus heureux pour le PSG, il y a eu 46,8% de trafics en plus après la victoire du club en 2025, qua sa défaite contre le Bayern Munich, en finale en 2020.

Le journal L’Equipe est naturellement celui qui en profite le plus avec 19 434 957 visites totales sur l’ensemble du week-end, dont 9 342 968 le samedi et 10 091 989, le dimanche.

Top 30 des audiences digitales de la presse sur le week-end de la finale PSG-Inter