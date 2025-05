Les spectaculaires voitures des joueurs d’Arsenal

Les Urus de Lamborghini laissent peu de place aux autres voitures, chez les joueurs d’Arsenal.

Question automobiles, les joueurs d’Arsenal FC n’ont rien à envier à ceux du Paris Saint-Germain qu’ils affrontent ce mercredi soir au Parc des Princes, en match retour de la demi-finale de la Ligue des champions (1-0 pour les Parisiens à l’aller à Londres). Un constructeur et modèle en particulier tire son épingle du jeu : Lamborghini et son Urus.

L’Urus gagne largement le match sur le parking des Gunners

Ils sont six au moins à éprouver la version SUV produite pour occuper le segment. L’Urus a la cote chez les footballeurs les plus premium, mais du côté de Londres et des Gunners, le concessionnaire de la marque doit se frotter les mains. Le plus impressionnant est sans nul doute celui du défenseur brésilien, anciennement joueur du LOSC Lille, Gabriel Magalhaes. Il a un Urus revisité et musclé par le préparateur Mansory. Ainsi transformé, il développe 900 chevaux passe de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et avoisine une vitesse de pointe de 325 km/h.

Kieran Tierney roule pour à l’Anglaise

Un Urus « de base » approche les 300 000 euros à l’achat en neuf, après passage par les ateliers du préparateur allemand, il vaut près du demi-million d’euros. A propos d’Allemagne, les voitures que propose le pays sont, comme d’ailleurs en la majorité des clubs des élites du Big 5 européen, en majorité. C’est notamment ce que conduit le défenseur international français, William Saliba, avec un Q8 RS signé Audi. Il se trouve encore chez les Gunners d’Arsenal, des Porsche, des BMW ou des Mercedes, dont le volumineux G63 de l’attaquant Kai Havertz.

Et puisque nous sommes en Angleterre, le (presque) local écossais, Kieran Tierney, roule à bord d’un fleur de l’industrie automobile britannique : une Bentley modèle Bentayga.