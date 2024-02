Les salaires des joueurs du Real Madrid cette saison 2023-2024

Recrue phare de l’été, Jude Bellingham domine avec Vinicius Jr et David Alaba la hiérarchie des des salaires au Real Madrid

Au contraire du FC Barcelone, rival auquel la Ligue du football professionnel d’Espagne impose une diète sévère sur les salaires versés à ses joueurs, le Real Madrid a l’assentiment de l’autorité nationale de la discipline pour les clubs de l’élite, puisque cette saison 2023-2024, son plafond salarial maximal autorisé est en augmentation de 6%, à 727 millions d’euros brut. C’est le total le plus élevé de tout le championnat de Liga.

Bellingham, Vinicius Jr et Alaba au top des salaires au Real Madrid

Puisqu’il en a le droit, et qu’il l’a obtenu seulement pour sa bonne gestion des recettes et des dépenses, le Real Madrid ne se prive pas d’offrir des salaires à plus de la dizaine, voire de la vingtaine de millions d’euros. Traduit en brut et hors primes pour chacun. Ils sont trois dans l’effectif à flirter avec les 20 millions cette saison et d’ailleurs forment-ils l’ossature de l’équipe : le défenseur David Alaba, la pépite anglaise Jude Bellingham et avec eux désormais, l’attaquant brésilien Vinicius Jr, qui vient tout juste d’être prolongé et revalorisé par la Maison Blanche. En attendant peut-être Kylian Mbappé…

Le maximum autorisé augmente, mais la masse salariale du club a diminué en 2023 sur 2022

Les salaires rapportés ci-dessous sont des estimations de chacun rapportés par Sportune, d’après les données de plusieurs sources d’informations, parmi lesquelles Marca (dans son top 100 des sportifs espagnols les mieux payés cette année), ou l’autre média sportif madrilène, AS. Au 30 juin dernier, au bilan de la saison 2022-2023, le Real Madrid affichait une masse salariale chargée de 453 millions d’euros, en diminution de 66 millions (et 13%), sur l’exercice précédent.

Les salaires des joueurs du Real Madrid cette saison 2023-2024

Vinicius Jr = 20 M€

Jude Bellingham = 20 M€

David Alaba = 20 M€

Aurélien Tchouaméni = 13 M€

Toni Kroos = 12 M€

Luka Modric = 12 M€

Eduardo Camavinga = 11 M€

Dani Ceballos = 10,5 M€

Dani Carvajal = 10,5 M€

Lucas Vázquez = 9 M€

Kepa Arrizabalaga = 9 M€

Nacho Fernandez = 8,5 M€

Brahim Díaz = 7 M€

Fran García = 5 M€

Joselu = 2,5 M€

Estimations de salaires exprimées en brut annuel