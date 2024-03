Les salaires des joueurs d’Everton cette saison 2023-2024

Everton veut viser plus haut et sa masse salariale s’en ressent.

Everton fait un pas en avant pour affirmer sa présence dans l’élite de la Premier League lors de la saison 2023-2024, avec une dépense annuelle de salaires dépassant les 200 millions d’euros chargés. Plus qu’une simple quête de maintien, l’équipe de Goodison Park est déterminée à rivaliser pleinement avec les géants de la ligue anglaise.

Un ex du PSG pour mieux payé d’Everton

L’approche d’Everton vers le sommet du football se reflète dans sa stratégie financière audacieuse. Les salaires de l’équipe première sont révélateurs, avec des figures de proue telles que l’ancien joueur du PSG, Abdoulaye Doucouré, percevant près de 8 millions d’euros brut annuels, et Jordan Pickford, le gardien du but, qui n’est pas loin avec 7,6 M€ la saison, selon les estimations de Spotrac. Ces chiffres vont au-delà des registres comptables ; ils sont une déclaration d’intentions.

Dans le marché actuel du football, se distinguer exige d’investir dans des joueurs capables de changer le cours d’un match. Des joueurs tels qu’Andre Gomes et Dele Alli, tous deux avec des salaires dépassant les 115 000 euros brut par semaine, sont des pièces maîtresses de ce projet ambitieux. Le talent a un prix, et Everton est prêt à le payer.

Bien que le montant total puisse sembler important, Everton a planifié cet investissement avec soin. Il comprend qu’investir dans des joueurs, c’est investir dans l’avenir du club, générant des victoires, attirant des supporters et créant des opportunités de revenus grâce aux droits de télévision et aux stratégies marketing.

Des dépenses qui ne garantissent pas le futur des succès

Dépenser ne garantit pas le succès. Le véritable défi réside dans la transformation de ces salaires en résultats solides sur le terrain. La chimie de l’équipe, la stratégie et la santé des joueurs sont tout aussi cruciales pour le succès. En comparaison avec ses pairs de la Premier League, Everton se positionne dans un groupe sélectionné prêt à investir de manière significative pour attirer et retenir les talents. Cette approche a élevé les normes du marché, donnant aux joueurs et à leurs agents un pouvoir de négociation accru.

La grande question qui se pose est de savoir si ce niveau de dépenses est soutenable. Bien que l’investissement puisse se traduire par des succès sportifs et financiers, il existe le risque de déséquilibres si les résultats ne suivent pas.n Everton se trouve à la croisée des chemins, où la prudence financière doit s’équilibrer avec la nécessité de rivaliser au plus haut niveau. Le temps dira si ce pari se traduira par un succès palpable, mais une chose est sûre : Everton joue pour gagner, aussi bien sur le terrain que dans les coulisses.

Abdoulaye Doucouré = 8 M€

Jordan Pickford = 7,6 M€

Andre Gomes = 6,8 M€

Dele Alli = 6 M€

Dominic Calvert-Lewin = 6 M€

Amadou Onana = 6 M€

James Tarkowski = 6 M€

Jack Harrison = 5,5 M€

Idrissa Gueye = 4,9 M€

Michael Keane = 4,9 M€

Ben Godfrey = 4,7 M€

Vitaliy Mykolenko = 3,5 M€

Seamus Coleman = 3,3 M€

Arnaut Danjuma = 3,2 M€

Norberto Gomes = 3 M€

Ashley Young = 2,4 M€

Youssef Chermiti = 1,8 M€

James Garner = 1,8 M€