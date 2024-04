Les primes du Marathon de Paris 2024

Plus de 50 000 coureurs prendront le départ ce dimanche matin du Marathon de Paris 2024.

C’est chaque année l’événement de la capitale, au premier dimanche du mois d’avril. C’est donc ce jour que se dispute le Marathon de Paris 2024, 47e édition du même nom, sur un parcours une fois n’est pas coutume légèrement modifié en raison des crues de la Seine. Si la gloire et l’accomplissement personnel constituent les principales motivations des participants, les primes offertes aux meilleurs d’entre eux ne sont pas négligeables.

Des primes égalitaires entre les femmes et les hommes

Le vainqueur de l’épreuve, homme ou femme, empochera 30 000 €. Un bonus de 5 000 € est également offert au premier qui franchira la ligne d’arrivée, et un autre bonus de 5 000 € est possible en cas de nouveau record de la course. Chez les hommes il reste à la propriété du Kényan Elisha Rotich, qui l’a établi en 2021 avec un temps de 2h04’21 » et depuis 2022, par sa compatriote Judith Jeptum en 2h19’48 ».

Tee-shirts et médailles pour tous les finishers

Les quinze premiers chez les hommes et les dix premières pour les femmes sont gratifiés d’une récompense financière, allant de 500 à 30 000 euros au bénéfice des lauréats. Les primes sont à l’identique chez les femmes et les hommes. Pour tous les autres qui bouclent la course, il y a à l’arrivée, un tee-shirt de finisher remis par l’équipementier officiel de la course Asics, qui vient d’ailleurs tout juste de prolonger jusqu’en 2031. S’y ajoute une médaille symbolisant l’événement et la performance accomplie. Cella, rappelons-le, de courir 42,195 kilomètres.

Les primes du Marathon de Paris 2024

1er = 30 000€

2e = 22 000€

3e = 15 000€

4e = 10 000€

5e = 6 000€

6e = 4 000€

7e = 3 000€

8e = 2 000€

9e = 1 500€

10e = 1 500€