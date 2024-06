Les primes déjà gagnées par la France à l’Euro 2024

L’équipe de France cumule plus de 12 millions d’euros de primes à ce stade de son Euro 2024.

Qualifiée pour les huitièmes de finale, l’équipe de France a terminé deuxième de son groupe C à l’Euro 2024 et elle verra conséquemment la suite de la compétition, en phase à élimination directe. Arrivée à ce stade, la performance des Bleus rapporte 12,75 millions d’euros à la Fédération française de football (FFF).

La France cumule 12,75 millions d’euros de primes à l’Euro 2024

Dans le détail des primes prévues par le dispositif de l’UEFA qui organise l’épreuve, toutes les équipes de la phase de groupes ont un bonus commun de 9,25 millions d’euros. Il y a ensuite 1 million d’euros par victoire (une pour la France face à l’Autriche) et un demi-million par match nul (les Bleus en ont concédé deux, aux Pays-Bas et ce mardi à la Pologne).

Un quart de finale qui peut rapporter 2,5 M€ de plus à la FFF

En validant son billet pour les huitièmes de finale de l’Euro, l’équipe de France ajoute 1,5 millions d’euros à sa cagnotte. Si elle poursuit sa route vers les quarts de finale, elle ajoutera 2,5 millions d’euros en plus. Et encore 4 millions avec la demi-finale, 5 millions la finale et 8 de plus à la nation vainqueur de la compétition.