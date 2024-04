Les paris sportifs les plus populaires en Belgique

Le football est le sport préféré des parieurs en Belgique.

Les paris sportifs permettent à de nombreux fans belges de pouvoir vivre leur passion de manière plus engageante et avec une potentielle récompense à la clé. Il existe beaucoup de disciplines et certaines sont suivies par un nombre impressionnant de personnes ! Toutefois, vous êtes vous déjà demandé quels étaient les domaines sportifs les plus populaires pour parier ?

Aujourd’hui, nous vous offrons la réponse et vous saurez quels paris sportifs, qu’ils soient placés avec un Casino en ligne Belgique ou bien dans un établissement physique de jeu, sont les plus populaires en Belgique.

Les 5 sports sur lesquels les belges parient le plus

Le football

Comme dans de nombreux pays, les Paris Sportif Belgique sont en très grande majorité tournés vers le football. C’est pour cela d’ailleurs que la plupart des offres promotionnelles sur le sport concernent des compétitions comme la Coupe du monde ou la Ligue des champions. Le ballon rond fait toujours tourner les têtes et regroupe des millions de personnes. Naturellement, comme il s’agit du sport qui a le plus de supporters, il y a donc une plus grande quantité de parieurs parmi ces fans.

Toutefois, ce n’est pas aussi simple. Le nombre de fans seul ne suffit pas à l’expliquer. En effet, si il y a une grande majorité de parieurs parmi les fans, les grands pontes de la discipline et des sites de paris sportifs ont aussi vite compris que les paris sur le football représentent une manne inépuisable.

Ainsi, on voit de plus en plus d’équipes de football avec des logos de plateformes de paris sportifs, des partenariats avec les joueurs et des publicités très aguicheuses. De ce fait, des supporters qui ne parient pas sont plus susceptibles de tenter un pari à la mi-temps en voyant passer un code promo pendant l’entracte. Cela existe dans d’autres domaines, mais il n’y a que pour le football que ce procédé marketing est aussi développé.

Le tennis

Le tennis attire pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la Belgique est fière d’avoir de grandes joueuses à suivre comme Justine Henin, ce qui boost les vues en Belgique. Ensuite, pour un parieur débutant, le tennis est la porte d’entrée idéale. En effet, contrairement au football ou à d’autres sports, le match nul n’existe pas au tennis. Pour les paris les plus basiques, le choix devient donc binaire, plus facile avec moins de variables.

Ensuite, même en équipe, cette dynamique ne change pas et il n’y a pas besoin de connaître les 22 joueurs sur le terrain et les potentiels remplaçants. Cela facilite grandement le pari et le rend naturellement bien plus accessible.

La natation

Les belges sont tout aussi représentés dans le monde de la natation. Déjà, il s’agit d’un sport très représenté par chez nous et pratiqué dès l’enfance. Ensuite, de nombreux athlètes belges se sont illustrés dans le grand bain, notamment lors des Jeux Olympiques. Des noms comme ceux de Lucas Henveaux ou bien Alisée Pisane sont connus pour leurs performances au 50 mètres lors de championnats du monde et bien au-delà de nos frontières.

De plus, avec les prochains Jeux Olympiques qui arrivent à grands pas, il est certain que la natation connaîtra un pic de paris exceptionnel et qu’il sera très suivi par les supporters belges, même ceux qui n’iront pas jusqu’en France pour y assister.

L’athlétisme

L’athlétisme est populaire depuis longtemps en Belgique, mais les actualités récentes vont certainement encore plus relancer l’intérêt. En effet, la Belgique est actuellement la deuxième meilleure nation au monde lorsque l’on parle d’athlétisme et l’équipe national vient tout juste de remporter quatre médailles dont trois médailles d’or aux championnats du monde qui se sont déroulés à Glasgow.

Comme pour la natation, il est aussi certain que les prochains Jeux Olympiques vont encore plus motiver les fans et donc qu’il y aura plus de paris sur cette discipline en Belgique qu’auparavant.

Le basketball

Le basketball fut longtemps plutôt réservé à nos confrères américains. Si aujourd’hui, la NBA reste la ligue la plus suivie, elle n’est plus l’apanage de nos amis mangeurs de burgers. En effet, la NBA est arrivé sur nos ondes. La RTBF diffuse d’ailleurs un match gratuitement toutes les semaines, ce qui a grandement aidé la montée en popularité du sport.

Toutefois, regarder tous les matchs est compliqué sans abonnement, surtout si vous voulez voir les compétitions européennes. De nombreux fans utilisent donc les plateformes de paris pour pouvoir regarder les matchs. Il n’est pas rare qu’une plateforme de paris sportifs permette aussi de regarder les matchs en direct et en HD, ce qui est plutôt pratique et forcément attire des parieurs.

De plus, le monde du basket s’élargi, puisque le basketball féminin réuni tout autant de spectateurs, voire plus. Par exemple, le dernier match de la March Madness a réuni plus de 18 millions de téléspectateurs, un score encore meilleur que les plus grands matchs de NBA, c’est dire !

Le plaisir du sport et un petit truc en plus

La beauté du sport réside dans l’abnégation, le partage et l’amour de la compétition et ce sont des sensations que l’on ressent même en tant que spectateurs. Pourtant, le fait de parier apporte un petit quelque chose en plus qui aident à s’immerger dans le sport un peu plus. Cela donne aussi une bonne raison de suivre les actualités et il est plus facile de suivre un domaine que l’on aime.

C’est pour cela que naturellement les sports que les belges préfèrent sont aussi ceux sur lesquels ils parient. Ces sports ont également un impact culturel et les sports les plus plébiscités sont plus pratiqués et financés, ce qui fait que nous avons plus d’athlètes reconnus et donc plus de fans pour ces disciplines.