Les maillots déjà dévoilés en Ligue 2 en images

Petit à petit, les maillots des clubs de la Ligue 2 se dévoilent.

Alors même que tout n’est pas encore figé sur le plateau des heureux élus, qu’il y a indécision autour des participations de l’AC Ajaccio et des Girondins de Bordeaux, en appel de la décision de la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) de les rétrograder à l’étage inférieur, la saison 2024-2025 de Ligue 2 s’avance vers son commencement.

Les maillots des clubs de la Ligue 2 saison 2024-2025 : AC Ajaccio x Adidas Image 1 parmi 4

La Ligue 2 avance doucement vers sa rentrée en août

Le championnat débutera le 17 août et à ce moment là seront connus les 18 clubs en lice et en même temps au moins un jeu des maillots que les joueurs porteront sur leurs épaules tout au long de la saison. A ce stade les révélations sont encore peu nombreuses, les maillots des équipes de cet exercice 2024-2025 sont à découvrir en images dans le diaporama ci-dessus, que nous complèterons au fur et à mesure des nouvelles sorties.

Des maillots qui se dévoilent progressivement

Toutes les équipes proposeront au moins deux versions de leur tunique, une principale pour les rencontres à domicile, une autre les matchs à l’extérieur. Certaines en auront trois, c’est toutefois plus fréquent à l’échelon supérieur de la Ligue 1, mais pas rare non plus en Ligue 2.