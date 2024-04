Les footballeuses les mieux payés de France en 2024

Marie Antoinette Katoto est la joueuse la mieux payée du foot français.

Le football féminin français est en pleine expansion, et cela se traduit également par une augmentation des salaires des joueuses. Le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, les deux clubs phares du pays, trustent les premières places du classement des footballeuses les mieux payées de France.

Marie-Antoinette Katoto la mieux payée en D1

A seulement 23 ans, Marie-Antoinette Katoto est devenue la footballeuse la mieux rémunérée de France avec un salaire mensuel brut estimé à 58 000 euros selon les données de L’Equipe dans son enquête annuelle sur les salaires du football français. L’attaquante du PSG devance ainsi Kadidiatou Diani et Wendie Renard, toutes deux joueuses de l’OL, qui perçoivent un salaire de 50 000 euros.

Le PSG et l’OL dominent la hiérarchie des salaires

Le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais sont les deux clubs qui investissent le plus dans le football féminin en France. Cela se traduit par des salaires plus élevés pour les joueuses (15 000 € brut par mois le salaire moyen à l’OL et 13 000 € au PSG), mais aussi par des infrastructures et un encadrement de meilleure qualité. L’augmentation des salaires des footballeuses est un signe de la professionnalisation du football féminin. Les joueuses sont de plus en plus reconnues pour leurs talents et leurs performances, et cela se traduit par une meilleure rémunération.

Il faudrait 8,5 ans à Katoto pour gagner un mois de salaire de Mbappé

Malgré les progrès réalisés, il reste encore du chemin à parcourir avant que les femmes soient payées autant que les hommes. A titre de comparaison, il faudrait plus de 8 ans et demi à Marie-Antoinette Katoto pour gagner l’équivalent d’un seul mois de salaire du Kylian Mbappé (6 M€/mois), son pair de l’attaque du PSG.

Les footballeuses les mieux payés de France en 2024

Marie-Antoinette Katoto (PSG) = 58 000€/mois

Kadidiatou Diani (Lyon) = 50 000€

Wendie Renard (OL) = 50 000€

Ada Hegerberg (OL) = 50 000€

Grace Geyoro (PSG) = 42 000€

Lieke Martens (PSG) = 42 000€

Lindsey Horan (OL) = 32 000€

Amel Majri (OL) = 32 000€

Delphine Cascarino (OL) = 30 000€

Griedge Mbock (OL) = 28 000 €