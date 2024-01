Les affluences de la 19e journée de Ligue 1

Une 19e journée à la moyenne supérieure au reste des affluences de la saison en cours en Ligue 1.

Puisque trois des quatre clubs qui évoluent dans les plus grands écrins du football français recevaient, à savoir dans cet ordre l’OM au Vélodrome, l’OL au Groupama Stadium et le PSG au Parc des Princes (moins le Losc entre Lyon et Paris à Pierre-Mauroy), la 19e journée de Ligue 1 a produit des affluences supérieure à la moyenne de la saison 2023-2024.

L’OM, l’OL et le PSG recevant la journée dépasse la moyenne de la saison

Selon les données de L’Equipe, 247 934 spectateurs au total ont fréquenté les tribunes de neuf rencontres du week-end, pour une moyenne de 27 548 par match ; quasiment autant que l’affluence au Stadium de Toulouse pour l’opposition du TFC et du RC Lens. Pour la visite de l’AS Monaco samedi soir, l’OM a joué à plein au Vélodrome, devant plus de 63 000 supporters.

Seul Clermont – Strasbourg ne dépasse pas le seuil des 10 000 spectateurs

A plein, le PSG l’était aussi au Parc des Princes, mais c’est une habitude pour le club de la capitale. Quant à Lyon, en ouverture de la 19e journée vendredi, la barre des 40 000 visiteurs. au Groupama Stadium a été franchie, ce qui n’a pas toujours été le cas dans cette saison galère pour les Gones. Seule l’opposition de Clermont et Strasbourg à Gabriel-Montpied n’a pas dépassé le seuil des 10 000 spectateurs présents.

Les affluences de la 19e journée de Ligue 1

Marseille – Monaco = 63 029

Paris – Brest = 47 000

Lyon – Rennes = 40 516

Toulouse – Lens = 27 310

Nice – Metz = 20 137

Lorient – Le Havre = 15 207

Reims – Nantes = 14 388

Montpellier – Lille = 11 300

Clermont – Strasbourg = 9 047