OM 9e, les 20 meilleurs affluences mondiales cette saison 2023-24

Fréquentation élevée des tribunes du stade Orange Vélodrome de l’Olympique de Marseille tout du long de la saison 2023-2024.

Même quand les résultats sportifs déçoivent, ils sont là. A domicile comme à l’extérieur, leur soutien est indéfectible et quand le club se produit à l’Orange Vélodrome, ils sont plusieurs dizaines de milliers à donner de la voix. Ils, ce sont les supporters de l’Olympique de Marseille, ceux qui dominent le classement des affluences en France étant entendu qu’ils ont accès au plus grand stade du football de clubs en France.

Dix clubs à plus de 60 000 de moyenne dont l’OM

A l’échelle mondiale, l’OM a cette saison 2023-2024 la neuvième meilleure affluence, à la moyenne de 61 209 spectateurs par match. Ils ne sont que dix sur la planète, les clubs à plus de 60 000. Ils auraient onze si le FC Barcelone n’avait pas été contraint à l’exil dans le stade Olympique non loin, le temps de travaux de rénovation en cours dans le mythique Camp Nou. Comme chaque saison, l’Allemagne domine le sujet. Et comme chaque saison, le Borussia Dortmund s’illustre.

Le Borussia Dortmund demeure la référence en matière d’affluences

Avec son fameux « mur jaune », plus grande tribune debout d’Europe où peuvent se réunir jusqu’à presque 25 000 fans, le Signal Iduna Park du BVB est plein à chaque rencontre. De surcroît quand les joueurs gagnent à l’instar de cette saison qui verra le club disputer prochainement la finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. L’Angleterre est sinon majoritaire en représentation du top 20 de la saison avec six clubs, devant l’Allemagne à quatre.

Les 20 meilleurs affluences mondiales cette saison 2023-24

1. Borussia Dortmund (Allemagne) = 76 519

2. Bayern Munich (Allemagne) = 75 000

3. Inter Milan (Italie) = 72 838

4. AC Milan (Italie) = 72 065

5. Real Madrid (Espagne) = 71 975

6. Manchester United (Angleterre) = 69 661

7. AS Rome (Italie) = 62 925

8. Tottenham Hotspur (Angleterre) = 61 459

9. Olympique de Marseille (France) = 61 209

10. Arsenal FC (Angleterre) = 60 236

11. West Ham United (Angleterre) = 59 152

12. Atlético de Madrid (Espagne) = 59 121

13. CA River Plate (Argentine) = 56 378

14. SL Benfica (Portugal) = 56 093

15. Celtic Glasgow (Écosse) = 55 078

16. Eintracht Francfort (Allemagne) = 53 576

17. Clube Regatas Flamengo (Brésil) = 52 872

18. FC Liverpool (Angleterre) = 52 648

19. Newcastle United (Angleterre) = 52 153

20. VfB Stuttgart (Allemagne) = 51 588