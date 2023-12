Les 18 joueurs de Ligue 1 qui se sont le plus dévalorisés en 2023

Qui sont les joueurs qui perdent le plus de valeur sur le marché ? Et où jouent-ils ?

La Ligue 1 a connu une année 2023 difficile sur le plan économique et les perspectives des saisons suivantes ne sont pas des plus enthousiasmantes à l’heure où la Ligue de football professionnel tente non sans mal de renégocier la prochaine grille de la répartition des droits TV.

Quatre joueurs perdent plus de 64% de leur valeur sur le mercato

Parmi les joueurs les plus touchés par cette dévalorisation, on retrouve notamment Gelson Martins (AS Monaco), Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marseille), Moussa Sissoko (FC Nantes) et Corentin Tolisso (Olympique Lyonnais). Ces quatre joueurs ont vu leur valeur marchande chuter de plus de 64% sur l’année civile qui s’achève, selon les données de la plateforme Transfermarkt.

4 joueurs du PSG, 3 de l’OL, 2 de l’OM…

En valorisation pure, c’est le défenseur du PSG Presnel Kimpembé qui perd le plus ; 20 millions d’euros en passant de 40 à 20 millions son estimation désormais. Les joueurs du Paris Saint-Germain sont aussi les plus nombreux dans le top 18, au nombre de quatre (Navas, Kimpembé, Kurzawa et Rico). L’âge, la performance et la concurrence sont trois des principales causes justifiant la dévalorisation des joueurs.

1. Gelson Martins (AS Monaco) : -75 % (de 10 millions d’euros à 2,5 millions d’euros)

2. Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marseille) : -66,7 % (de 12 millions d’euros à 4 millions d’euros)

3. Moussa Sissoko (FC Nantes) : -65,7 % (de 3,5 millions d’euros à 1,2 million d’euros)

4. Corentin Tolisso (Olympique Lyonnais) : -64,3 % (de 14 millions d’euros à 5 millions d’euros)

5. Keylor Navas (Paris Saint-Germain) : -60 % (de 5 millions d’euros à 2 millions d’euros)

6. Youcef Atal (OGC Nice) : -57,1 % (de 12 millions d’euros à 6 millions d’euros)

7. Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain) : -50 % (de 40 millions d’euros à 20 millions d’euros)

8. Joaquín Correa (Olympique de Marseille) : -50 % (de 20 millions d’euros à 10 millions d’euros)

9. Wissam Ben Yedder (AS Monaco) : -50 % (de 20 millions d’euros à 10 millions d’euros)

10. Duje Caleta-Car (Olympique Lyonnais) : -50 % (de 14 millions d’euros à 7 millions d’euros)

11. Alexis Beka Beka (OGC Nice) : -50 % (de 6 millions d’euros à 3 millions d’euros)

12. Layvin Kurzawa (Paris Saint-Germain) : -50 % (de 5 millions d’euros à 2,5 millions d’euros)

13. Tino Kadewere (Olympique Lyonnais) : -50 % (de 5 millions d’euros à 2,5 millions d’euros)

14. Tiemoué Bakayoko (FC Lorient) : -50 % (de 4 millions d’euros à 2 millions d’euros)

15. Sergio Rico (Paris Saint-Germain) : -50 % (de 4 millions d’euros à 2 millions d’euros)

16. Alfred Gomis (FC Lorient) : -50 % (de 3 millions d’euros à 1,5 million d’euros)

17. Jordan Amavi (Stade Brestois 29) : -50 % (de 3 millions d’euros à 1,5 million d’euros)

18. Loïc Nego (Le Havre AC) : -50 % (de 2 millions d’euros à 1 million d’euros)