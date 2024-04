Les 13 joueurs français de -21 ans les plus chers selon Football Benchmark

Autour de Warren Zaïre-Emery à près de 90 millions d’euros, plus d’une dizaine de footballeurs français de moins de 20 ans approchent voire dépassent les 60 millions de valorisation sur le mercato.

Le viviez des talents français est inépuisable. A peine se remet-on du phénomène Kylian Mbappé que Warren Zaïre-Emery sort du chapeau. S’il était le seul ! Mais voilà que surgit le défenseur lillois Leny Yoro, lui même révélé après son homologue du Stade Rennais, Désiré Doué. Pour mieux mesurer la chance qui est la nôtre, il n’y a qu’à prendre la liste 2024 des Golden Boys, celle qui concentre les meilleurs talent de moins de 21 ans .

La France est majoritaire dans la liste des Golden Boys en 2024

Cette année, pas moins de treize footballeurs tricolores prétendent au trophée. La France est le pays le plus représenté dans la liste des candidats, bien que le favori soit Espagnol, en la personne de l’attaquant du Barça, Lamine Yamal. Valorisés par Football Benchmark, les footballeurs français de moins de 20 ans les plus chers du moment, approchent ou dépassent les 60 millions d’euros sur le mercato.

Et jusqu’à plus de 85 millions pour le milieu (déjà) international du PSG, Warren Zaïre-Ermy et le défenseur lillois, Leny Yoro. Le plus jeune est George Ilenikhena qui fait ses gammes en Belgique au Royal Antwerp FC. Il est devenu cette saison le plus jeune buteur français dans l’histoire de la Ligue des champions, après l’avoir déjà été en Ligue 2, avec Amiens.

Des talents sur toutes les lignes du jeu

Les joueurs français de -20 ans les plus chers selon Football Benchmark

1. Warren Zaïre-Emery (Paris SG, 18 ans) = 88,3 M€

2. Leny Yoro (Losc, 18) = 85,4 M€

3. Mathys Tel (Bayern Munich, 18) = 78 M€

4. Habib Diarra (RC Strasbourg, 20) = 69,6 M€

5. Désiré Doué (Stade Rennais, 18) = 69,2 M€

6. Jeanuël Belocian (Stade Rennais, 19) = 68,4 M€

7. Wilson Odobert (Burnley, 19) = 63 M€

8. Mohamed Ali-Cho (OGC Nice, 20) = 61,6 M€

9. Christian Mawissa Elebi (Toulouse FC, 18) = 60,7 M€

10. George Ilenikhena (Royal Antwerp FC, 17) = 60 M€

11. Saël Kumbedi (Olympique Lyonnais, 19) = 59,1 M€

12. Lesley Ugochukwu (Chelsea, 20) = 59 M€

13. Khalil Fayad (Montpellier HSC, 19) = 58,7 M€