Les 10 ventes les plus chères cet hiver en Ligue 1

Xavi Simons a finalement quitté le PSG, qui réalise au passage une belle plus-value.

Cette fois il est parti et c’est définitif. Après des prêts successifs, d’abord au PSV Eindhoven, puis au RB Leipzig, Xavi Simons a définitivement quitté le Paris SG après que le club allemand a levé l’option d’achat sur son transfert à hauteur de 50 millions d’euros (et jusqu’à 80 millions avec les bonus).

Le RC Lens a réussi l’une des plus belles plus-values du foot français

Le milieu offensif international néerlandais est la cession la plus chère de cet hiver en Ligue 1

et une opération au moins aussi remarquable que l’exceptionnelle bascule financière réussie par le RC Lens, avec son désormais ex défenseur, Abdukodir Khusanov. Recruté pour 100 000 euros, il a été cédé à Manchester City contre 40 millions d’euros, le club nordiste réussissant au passage l’une des plus belles plus-values de l’histoire du football français.

Les hivers passent mais ne se ressemblent pas pour l’Olympique Lyonnais

Si l’Olympique Lyonnais avait particulièrement marqué l’hiver dernier, dans le sens des recrues, il s’est cette fois illustré à l’inverse, par les ventes de plusieurs joueurs. Dont deux – Maxence Caqueret à Côme 1907 et Gift Orban au TSG Hoffenheim – se glissent dans le top 10 des plus chères de l’hiver en Ligue 1

. En cause, les restrictions imposées par la Direction nationale de contrôle et de gestion à l’encontre du club, juste avant le début de l’hiver.

Les 10 ventes les plus chères de l’hiver en Ligue 1

Xavi Simons, du Paris SG au RB Leipzig = 50 M€

Abdukodir Khusanov, du RC Lens à Manchester City = 40 M€

Elye Wahi, de l’Olympique de Marseille à l’Eintracht Francfort = 26 M€

Emmanuel Agbadou, du Stade de Reims à Wolverhampton = 20 M€

Amine Gouiri, du Stade Rennais à l’Olympique de Marseille = 19 M€

Maxence Caqueret, de l’Olympique Lyonnais à Côme 1907 = 15 M€

Brice Samba, du RC Lens au Stade Rennais = 14 M€

Jota, du Stade Rennais au Celtic Glasgow = 10 M€

Gift Orban, de l’Olympique Lyonnais au TSG Hoffenheim = 9 M€

Mousa Tamari, de Montpellier HSC au Stade Rennais = 8 M€

Retrouvez Sportune, le meilleur du sport business, sur notre page Bluesky, pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs