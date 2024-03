FC Nantes, PSG: Les 10 recrues les plus chères au CV de Kombouaré

Le FC Nantes a rappelé Antoine Kombouaré.

Dans le football rien n’est jamais figé. Au FC Nantes en particulier. Nous qui pensions le mariage consommé, au moins pour un temps certain, entre le club et Antoine Kombouaré, voilà « Casque d’or » déjà de retour sur le banc des Canaris dix mois seulement après sa mise à l’écart. Il incombe au technicien de 60 ans de maintenir le club, présentement seizième et barragiste, en Ligue 1.

Antoine Kombouaré de retour sur le banc du FC Nantes

Les détails contractuels n’ont pas été révélés par le club, peut-on logiquement penser que Kombouaré sera maintenu à son poste s’il remplit sa mission. En ce cas sera-t-il opérationnel pour la prochaine fenêtre du marché des transferts, au sein d’un club qui lui a fourni plusieurs des recrues les plus chères à son CV personnel, dans sa carrière d’entraîneur.

Un ex-joueur le plus cher de l’histoire du foot français à son CV

Toutefois moins qu’avec le PSG qu’il a fréquenté dans les premiers mois de l’arrivée du Qatar à la tête du club. Il a donc à son palmarès, l’une des recrues la plus chère de l’histoire du championnat de France de football, en la personne de l’Argentin Javier Pastore (à 42 M€) qui l’est resté deux ans, jusqu’aux transferts de Falcao (43 M€) et James Rodriguez (45 M€), à l’AS Monaco.

Les 10 recrues les plus chères au CV de Kombouaré

1. Javier Pastore (PSG) = 42 M€

2. Kévin Gameiro (PSG) = 11 M€

3. Mevlüt Erding (PSG) = 8,5 M€

4. Blaise Matuidi (PSG) = 8 M€

5=. Jérémy Ménez (PSG) = 8 M€

5=. Mohamed Sissoko (PSG) = 8 M€

7. Alban Lafont (FC Nantes) = 7,5 M€

8=. Nenê (PSG) = 5 M€

8=. Andy Delort (FC Nantes) = 5 M€

10=. Ignatius Ganago (FC Nantes) = 4,4 M€

10=. Sory Kaba (Dijon FCO) = 4 M€

10=. Fabien Centonze (FC Nantes) = 4 M€