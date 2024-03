Les 10 footballeurs les mieux payés d’Europe en 2024

Kylian Mbappé domine – et largement -, la hiérarchie des salaires du football européen.

Cela ne devrait plus être la saison prochaine, au départ – toujours pas officialisé mais néanmoins de plus en plus certain -, de Kylian Mbappé. Que le joueur le mieux payé du continent européen évolue en France, en l’espèce au Paris Saint-Germain. Longtemps cela signifiait par extension, le mieux du football tout court.

Mbappé numéro un sur les salaires du foot européen

Car le Vieux Continent est roi pour le ballon rond et ses clubs sont, sinon les plus riches, à tout le moins ceux qui génèrent le plus de revenus. Sauf que depuis un peu plus d’un an maintenant, l’Arabie Saoudite s’est mise en tête de recruter de grands noms, quitte à totalement dérégler le marché, avec des offres surréalistes.

La Premier League, le Real et le Barça dominent

Au classement des dix footballeurs les mieux payés d’Europe en 2024, Mbappé est une exception dans un palmarès intégralement dominé sinon, par les joueurs de la riche Premier League ou du duopole Real Madrid/Barça en Espagne. Il faut gagner au moins 1,67 millions d’euros brut mensuels comme Jude Bellingham au Real Madrid pour, selon les estimations du journal L’Equipe, intégré le top 10 ci-dessous.

Les footballeurs les mieux payés d’Europe en 2024

1. Kylian Mbappé (PSG) = 6 M€/mois

2. Harry Kane (Bayern Munich) = 2,1 M€/mois

3. Kevin de Bruyne (Manchester City) = 2,02 M€/mois

4. Erling Haaland (Manchester City) = 1,9 M€/mois

5. David Alaba (Real Madrid) = 1,88 M€/mois

6. Robert Lewandowski (FC Barcelone) = 1,87 M€/mois

7=. Casemiro (Manchester United) = 1,77 M€/mois

7=. Mohamed Salah (Liverpool) = 1,77 M€/mois

. Raphael Varane (Manchester United) = 1,72 M€/mois

10. Jude Bellingham (Real Madrid) = 1,67 M€/mois