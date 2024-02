OL le n°1, les 10 clubs les plus dépensiers sur ce mercato de l’hiver

L’OL est le club qui a le plus investi sur le mercato en ce premier mois de l’année 2024.

Sous contraintes par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), à la surveillance des dépenses en indemnités de transferts et de la masse salariale, l’OL en a été libéré pour ce mercato de l’hiver. Et cela s’est vérifié par les faits puisque l’Olympique Lyonnais a été le club le plus dépensier sur ce mois de janvier, selon les données que nous avons relevé championnat par championnat, sur la plateforme Transfermarkt.

L’OL domine devant le PSG, l’OM au pied du top 10

La France est plus largement la nation qui s’est le plus renforcé en volume, sinon de joueurs à tout le moins monétaire puisque le Paris Saint-Germain suit Lyon à la deuxième position qu’il partage avec le FC Barcelone et son transfert de Vitor Roque à 40 millions d’euros. L’Olympique de Marseille n’est pas loin derrière ce top 10, classé douzième à 22 millions d’euros pour quatre renforts, dont trois opérations payantes.

La Ligue 1 est le championnat le plus dépensier du mercato de l’hiver

Selon nos observations, les clubs du championnat de France élite ont investi plus de 190 millions d’euros en ce début d’année 2024 sur le marché des transferts, ils devancent ceux du Brésil à presque 150 millions d’euros et de la Premier League à 121 millions d’euros. A noter qu’en Bundesliga, sur les 80 millions d’euros environ investis par les clubs, plus de la moitié l’a été par les seuls Bayern Munich et RB Leipzig.

Les 10 clubs les plus dépensiers sur ce mercato de l’hiver

10. Botafogo (Brésil) = 22,72 M€

9. Al-Hilal (Arabie Saoudite) = 23 M€

8. RB Leipzig (Allemagne) = 24 M€

7. Tottenham (Angleterre) = 25 M€

6. Crystal Palace (Angleterre) = 29,1 M€

5. Zénith Saint-Pétersbourg (Russie)

4. Bayern Munich (Allemagne) = 30 M€

2=. FC Barcelone (Espagne) = 40 M€

2. Paris SG (France) = 40 M€

1. Olympique Lyonnais = 50,1 M€