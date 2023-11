Le régime méditerranéen du légendaire Lionel Messi

Pour optimiser ses performances, Lionel Messi a choisi un régime tourné vers la Méditerranée.

Pendant plus d’une décennie, Lionel Messi a complètement dominé la planète football avec l’inusable Cristiano Ronaldo. Auréolé des titres de champion du monde et de meilleur joueur de la compétition en 2022 au Qatar, il a tout gagné. Que ce soit en club ou en Sélection Nationale Argentine, il ne lui manque plus aucun titre. Pour performer au haut niveau et sur la durée, l’alimentation joue toujours un rôle essentiel pour Messi.

Un régime alimentaire équilibré et non exclusif

La diète méditerranéenne est un régime alimentaire typique de plusieurs pays situés autour de la mer Méditerranée. Elle repose essentiellement sur la consommation en grandes quantités de fruits et de légumes, ainsi que de poissons. En parallèle, elle bannit les produits alimentaires industriels. Elle réduit aussi la consommation de viande et de produits laitiers. Pour rehausser le goût des plats, elle privilégie l’huile d’olive, la sauce tomate fait-maison et les herbes aromatiques.

Lionel Messi a opté pour le régime méditerranéen afin d’optimiser ses performances à l’entraînement et pendant les matchs. Depuis 2014, il s’est attaché les services du nutritionniste italien Giulano Poser. La base de son alimentation est constituée de fruits frais, de légumes frais, de céréales complets et d’huile d’olive. L’eau occupe aussi une place prépondérante. Suivant un plan de nutrition strict et il priorise les aliments sains au déjeuner et au dîner.

Un régime alimentaire aux multiples avantages

Grâce aux différents aliments de son régime alimentaire, Lionel Messi est en mesure de prévenir les risques de blessure. Il est aussi plus performant sur le terrain. À 36 ans, il a de beaux restes et émerveille encore sur les pelouses de la Major League Soccer. Cela s’explique parles nombreux bienfaits de la diète méditerranéenne sur la santé et les performances sportives. Elle est riche en antioxydants, en vitamines et en fibres.

Par ailleurs, le régime alimentaire méditerranéen permet de garder la ligne et d’améliorer l’endurance. Mieux encore, il optimise les capacités physiques en général. En parallèle, il préserve le cœur et la santé cardiovasculaire. Ce qui est vital dans le contexte actuel où les matchs se disputent tous les trois jours pendant des mois. Enfin, il retarde au maximum le vieillissement du cerveau. Ainsi, le génie argentin demeure vif d’esprit sur le rectangle vert.

Messi et la supplémentation en protéines tout au long de sa vie

En raison de sa maladie caractérisée par un déficit en hormone de croissance, Lionel Messi a obtenu une autorisation d’usage pour son traitement. Ce qui lui a permis d’atteindre sa taille actuelle de 1,68 m. Dans son cas, la supplémentation en protéines sous forme de poudre aide aussi à solidifier les os et prendre du muscle. Il est possible de trouver un catalogue complet de protéines en poudre sur les boutiques en ligne selon les besoins.

Prendre des protéines en poudre présente plusieurs avantages. En premier lieu, cette forme est plus pratique et facilite la consommation. En effet, le dosage qui est fonction du poids corporel est plus précis à chaque prise. Les protéines participent aussi à la conservation et au renouvellement des cellules. Puis, ce macronutriment favorise la perte de masse graisseuse et contribue à une meilleure récupération après des efforts intenses.