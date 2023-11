PSG: Le PSG reçoit près de 20 M€ de l’UEFA

Nouveau versement de l’UEFA aux clubs de la Ligue des champions.

Une manne financière reçue ce vendredi 3 novembre par le PSG de la part de l’UEFA. C’est, selon nos informations à Sportune, le troisième versement reçu par le club parisien, pour sa campagne de Ligue des champions cette saison 2023-2024. Après un premier versement de 14,8 millions d’euros sur les 15,64 millions de la prime au coefficient et celui, le 22 septembre dernier, de la part du classement au coefficient, sont payés ce vendredi aux clubs participants, les primes aux résultats obtenus à mi-parcours de la phase de groupes.

Un nouveau versement de l’UEFA aux clubs de la Ligue des champions

En l’espèce, 5,6 millions d’euros qui correspondent aux victoires obtenues sur le Borussia Dortmund (2-0) et l’AC Milan (3-0). Le dispositif de répartition de l’UEFA prévoit 2,8 millions d’euros par victoire et 960 000 euros, le match nul. En plus, l’organisateur du tournoi verse ce même jour du 3 novembre une partie du marketpool, soit les droits de la TV. La moitié, qui dépend à la fois du marché de chaque pays et qui est calculée sur le classement en championnat national la saison précédente.

C’est un peu plus de 20millions d’euros estimés pour le PSG

Vainqueur, le PSG revendique 55% du total, contre 45% à son dauphin RC Lens. Sur un pot ici estimé pour la France à près de 60 millions d’euros. Ce sont donc 33 millions environ qui sont promis à Paris, et la moitié de réglée ce jour de vendredi. Soit à l’addition des résultats, un peu plus de 20 millions d’euros encaissés par le club de la capitale.

En sus, 300 000 euros sont réglés ce même jour, sur les 450 000 euros de la prime commune à la participation de l’équipe féminine du PSG, en phase finale de la Ligue des champions.