Le groupe Keirin de Francois Henri Pinault s’apprête à céder le Monte Napoleone un an après avoir l’acquis.

Le groupe Kering, propriétaire du Stade Rennais, traverse une période financière délicate qui l’amène à envisager plusieurs cessions d’actifs pour réduire son endettement de 10,5 milliards d’euros.

Kering, qui détient les marques Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta et Balenciaga, a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices au premier semestre 2025. Le titre a perdu 24% en bourse sur douze mois, contraignant le management dirigé par François-Henri Pinault à une révision stratégique complète. Selon le Corriere della Sera, Kering négocie actuellement la vente de son prestigieux immeuble milanais de via Monte Napoleone avec un véhicule d’investissement lié à Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, oncle de l’émir actuel et figure clé de la famille royale qatarie.

L’ancien DG du groupe Renault pour redresser Keiring

L’opération porterait sur la cession de la majorité de la société propriétaire de l’édifice, évaluée à environ 1,3 milliard d’euros. Kering avait acquis cet immeuble auprès de Blackstone en avril 2024 pour ce montant, constituant le plus important investissement immobilier jamais réalisé en Italie sur une propriété unique. Le groupe a déjà cédé ses outlets italiens et des participations immobilières à Paris, Tokyo et New York, générant 800 millions d’euros. Le CEO Jean-Marc Duplaix a annoncé que de nouvelles cessions pourraient intervenir entre fin 2025 et début 2026.

L’ancien dirigeant de Renault, Luca de Meo, prendra les rênes de Kering en septembre. Il devra également gérer le dossier Valentino, dont Kering détient 30% aux côtés de Mayhoola (Qatar), qui pourrait exercer dès 2026 une option de vente sur ses 70% restants.