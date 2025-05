Le FC Nantes annonce un record de maillots vendus

Un bon cru pour la collection 2024-2025 des maillots du FC Nantes.

Suite des (bons) chiffres du FC Nantes sur la saison 2024-2025 qui s’achève bientôt, après les performances enregistrées sur la partie digitale et les réseaux sociaux, le club de la Loire s’attarde sur les données liées à l’engagement physique de ses fans. En s’attardant d’abord sur leur présence à La Beaujoire, les jours de matchs à domicile.

La meilleure affluence depuis 20 ans à La Beaujoire

A ce titre, le FC Nantes rappelle l’affluence moyenne de 30 269 spectateurs par match (pour un taux d’occupation de 85%), qui la sixième plus élevé en championnat de Ligue 1. Presque un tiers des matchs s’est disputé à guichets fermés et c’est la visite du Montpellier HSC qui a généré le plus grand nombre de visiteurs en tribunes (34 780).

Un record de ventes sur les maillots officiels du FC Nantes

Le FC Nantes a ainsi enregistré sa meilleure affluence moyenne de puis la saison 2004-2005, qui résonne plus largement sur les achats de ses fans, en produits dérivés. Plus spécifiquement au niveau des maillots, qui ont été vendus à un niveau record indique le club, sans toutefois donner le volume des tuniques écoulées