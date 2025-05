FC Nantes. Les chiffres de performance du FC Nantes sur le digital

Malgré des résultats sportifs mitigés, le FC Nantes engrange des fans sur le digital.

Alors que le FC Nantes tire le rideau sur une saison 2024-2025 en demi-teinte sur le plan sportif, le club des bords de Loire peut se consoler avec ses performances dans le domaine digital. Les Canaris ont profité de cette période pour consolider leur présence en ligne et développer une communauté fidèle sur l’ensemble des plateformes numériques, tel que le montrent les chiffres partagés par le club.

2,7 M d’abonnés cumulés sur les plateformes sociales

Le bilan chiffré dévoilé par le FC Nantes témoigne d’une progression constante de sa marque, indépendamment des résultats sur le terrain. L’audience cumulée sur l’ensemble de ses réseaux sociaux atteint désormais 2,7 millions d’abonnés. Cette communauté se répartit entre les principales plateformes que sont X (ex-Twitter), Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn et YouTube. La communauté TikTok est celle qui progresse le plus, supérieure de 31% sur l’ensemble de l’exercice sportif. Sur Instagram, les Canaris ont la 7e audience la plus forte du football français.

Même les mascottes ont leur petite notoriété

Au-delà des comptes principaux, le FC Nantes a développé un véritable écosystème numérique. La section féminine compte 35 000 abonnés sur Instagram, tandis que l’académie du club fédère 101 000 followers sur la même plateforme. Les mascottes Riri et Lili ont elles aussi leur succès d’estime avec 15 700 abonnés. Lancée il y a un peu plus d’un an, l’application officielle du FC Nantes enregistre quant à elle 20 000 comptes créés.