Affluences et taux d’occupation (records) au terme de la Ligue 1 2024-25 selon la LFP

Une Ligue 1 exceptionnel au niveau des affluences dans les stades.

Les raisons de jubiler pour la Ligue de football professionnel ont été assez rares cette saison. En voilà une quand même, qui est le résultat d’une vraie réussite collective. Et une performance des plus encourageantes pour l’avenir. Avec 8,55 millions de spectateurs cumulés sur l’ensemble de la saison, la Ligue 1 enregistre une hausse de 3% par rapport à l’exercice précédent.

Le championnat établit un nouveau record historique avec une moyenne de 27 948 spectateurs par rencontre, jamais atteinte auparavant. Plus impressionnant encore, le taux de remplissage moyen des stades s’élève à 86,7%, en progression d’un point par rapport à la saison 2023-2024, établissant là aussi une marque inédite.

La fidélité des supporters se confirme avec 320 000 abonnés sur l’ensemble du territoire, soit une augmentation de 4%, plusieurs clubs ayant même battu leur propre record d’abonnements. Cette tendance positive concerne la grande majorité des formations puisque 14 des 18 clubs de l’élite affichent une affluence stable ou en hausse.

OM – MHSC record de la saison

Cinq locomotives se dégagent particulièrement avec des moyennes supérieures à 35 000 spectateurs : l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain, le LOSC et le RC Lens. Par ailleurs, sept clubs franchissent la barre symbolique des 90% de taux de remplissage : le RC Lens, le Paris Saint-Germain, le Stade Brestois, le RC Strasbourg, l’Olympique de Marseille, l’AJ Auxerre et le Stade Rennais.

Les progressions les plus spectaculaires concernent Angers (+40%), ainsi que Monaco et l’AS Saint-Etienne (+23% chacun). La saison s’est conclue en apothéose avec une 34ème journée historique rassemblant 369 000 spectateurs, soit une moyenne de 40 951 par match, un record absolu pour une journée de Ligue 1. Le pic d’affluence de la saison a été enregistré lors de la 30ème journée au Vélodrome pour Marseille-Montpellier avec 66 312 spectateurs.

Ces chiffres confirment l’ancrage local des clubs et l’engouement grandissant pour le championnat français malgré un contexte économique parfois difficile.