Le FC Barcelone recrute Fever

Un nouveau partenaire partenaire technologique officiel de billetterie pour le Barça.

Le FC Barcelone vient de conclure un partenariat stratégique de cinq ans avec Fever, une plateforme innovante spécialisée dans le divertissement en direct. Cette collaboration fait de Fever le partenaire technologique officiel du club catalan en matière de billetterie.

Avec Fever, le FC Barcelone veut élever l’expérience à la billetterie

L’objectif principal de cette alliance est d’offrir aux supporters barcelonais une expérience plus fluide, personnalisée et mémorable. Grâce à la technologie avancée de Fever, le club pourra optimiser la vente de billets, proposer du contenu exclusif et améliorer l’expérience globale des fans. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du projet Espai Barça, qui vise à transformer les installations du club en un pôle d’innovation international.

Offrir des prestations plus personnalisées aux fans du Barça

Concrètement, Fever prendra en charge les opérations de billetterie pour tous les événements organisés dans les installations du Barça, des matchs aux événements exclusifs du club. La plateforme permettra de rationaliser la vente de billets, d’offrir des recommandations personnalisées basées sur les préférences des fans et de garantir une expérience d’achat sécurisée et efficace.

Cette collaboration s’aligne parfaitement avec la vision du FC Barcelone de créer une expérience immersive pour ses supporters du monde entier, tout en modernisant ses infrastructures.