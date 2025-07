Le FC Barcelone discute un sponsoring d’état à 10 M€/an

Le FC Barcelone discute d’un partenariat commercial avec la République démocratique du Congo.

Le FC Barcelone négocie un accord de sponsoring avec le ministère des Sports de la République démocratique du Congo. Ce partenariat viserait à promouvoir le slogan « Visit Congo, the heart of Africa » et pourrait rapporter 10 millions d’euros par an au club catalan, d’après des informations de Marca.

Les discussions portent sur un accord de trois ou quatre saisons, ce qui représenterait entre 30 et 40 millions d’euros au total. Le montant annuel de 10 millions d’euros semble acquis selon les sources proches du dossier, mais la durée exacte reste à définir. Le logo « Visit Congo » apparaîtrait sur les manches des maillots des équipes de jeunes et de basket-ball du FC Barcelone.

Un sponsoring en cours de discussion

Une clause prévoit également un bonus exceptionnel de 5 millions d’euros si le club accepte d’afficher le branding congolais sur le devant du maillot de l’équipe première lors d’un match. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie du club pour améliorer sa situation de Fair Play financier.

Le FC Barcelone multiplie les sources de revenus, notamment grâce à BLM qui a triplé sa facturation dans le merchandising, avec 10 millions de visiteurs dans les boutiques du club. Les négociations avec le Congo ne sont pas encore finalisées, mais les sources du club consultées indiquent que les discussions progressent favorablement.