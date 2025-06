Lamine Yamal signe un nouveau contrat… pour le Mondial 2026

Lamine Yamal est un nouvel ambassadeur du groupe VIsa.

A tout pile un an de l’événement, c’est le timing choisi par le groupe Visa, sponsor officiel de la FIFA pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, d’annoncer l’arrivée comme ambassadeur de la marque de Lamine Yamal. Une association qui propulse le prodige du FC Barcelone au premier plan de la communication mondiale autour du plus grand événement football de la planète.

Le groupe spécialiste des paiements numériques mise gros sur l’ailier espagnol de presque 18 ans (il les aura dans un mois tout pile). Révélation de l’Euro 2024 et déjà titulaire indiscutable au Barça, Yamal incarne cette nouvelle génération de footballeurs qui fascine par sa précocité et son talent brut. Son profil correspond aux attentes marketing de Visa : jeune, charismatique et porteur

Plusieurs activations prévues avec et autour du joueur

Cette nomination intervient alors que la multinationale américaine, partenaire technologique officiel de la FIFA depuis des années, cherche à renouveler son image auprès d’un public plus jeune. Avec Yamal, Visa va déployer un arsenal d’activations: rencontres privées avec le joueur à Barcelone pour ses clients privilégiés, produits dérivés exclusifs, et diverses animations en amont du tournoi nord-américain.

« Nous nous alignons sur des athlètes qui partagent notre vision », explique par communiqué, Andrea Fairchild, dirigeante de la stratégie de sponsoring mondial chez Visa. « Le football est plus qu’un sport, c’est une joie et un moyen de nouer des liens avec des personnes du monde entier », complète le footballeur le plus bankable du moment.

Parallèlement à cette annonce, Visa met en avant son programme de développement communautaire. Six terrains de football urbains vont voir le jour dans les grandes métropoles américaines – San Francisco, Denver, Kansas City, New York, Nashville et Atlanta – en partenariat avec Street Soccer USA. Ces « soccer parks » visent à démocratiser l’accès au football dans les quartiers populaires.