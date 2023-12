La liste des nommés aux Trophées Sporsora 2024

Les nommés aux sept catégories des Trophées Sporsora 2024 sont connus.

Réuni ce lundi 11 décembre 2023, Le jury des Trophées Sprosora 2024 du marketing sportif a désigné les trois nommés de chacune des sept catégories pour la 20e édition de la compétition, après l’évaluation minutieuse de 110 dossiers par 19 experts du marketing sportif.

Sous la houlette de l’ancien DG du PSG et de l’OGC Nice, Jean-Claude Blanc, président du jury, ces Trophées Sporsora célèbrent les acteurs les plus créatifs et impactants du marketing sportif. De BNP Paribas à Renault en passant par Orange, la compétition est intense dans la catégorie « Sponsor de l’année ». Chaque finaliste a su établir des partenariats stratégiques et créatifs, alignés sur les objectifs à long terme de leur organisation sportive.

L’activation média, où Orange et Puma x Olympique de Marseille brillent, souligne l’importance de la créativité éditoriale et de la pertinence des campagnes liées aux événements sportifs ou aux personnalités du monde du sport. Cette catégorie démontre la capacité à créer du contenu engageant et impactant. L’engagement responsable n’est pas en reste, avec AXA, Enedis, et le Stade de Reims en lice. Ces initiatives mettent en avant des actions responsables et durables, soulignant l’impact positif du sport sur la société, que ce soit par des campagnes sociales, environnementales ou liées à l’inclusion.

Sept catégories et trois nommés pour chacune

Les Trophées Sporsora 2024 récompenseront également l’innovation, où Touch2See, Manita et le Toulouse Football Club rivalisent avec des solutions novatrices pour répondre aux besoins spécifiques du secteur. Cette catégorie souligne la créativité et l’efficacité des solutions proposées. La cérémonie prévue le 28 février au Carrousel du Louvre sera le point culminant de cette compétition féroce. Un vote en ligne des professionnels du secteur, membres de Sporsora, déterminera les lauréats Or, Argent et Bronze de chaque catégorie.

Sponsor de l’année

BNP Paribas & Roland-Garros : 50 ans d’engagement

RENAULT x ROLAND-GARROS : BOUGER LES LIGNES

Société Générale : Ensemble tout se joue

Activation média

Orange : La compil’ des Bleues

Puma x Olympique de Marseille : L’histoire s’écrit sous vos pieds

Waze : Le « dé-tour » de France

Activation 360°

Krys : Pédaler ensemble, ça donne confiance

Redstar FC : Les billets à chiner

Uber Eats : La livraison du ballon par Uber Eats

Engagement responsable

AXA : The Empty Seat

Enedis : L’appel à LED

Stade de Reims : Marshall Munetsi : un bonus kilométrique solidaire pour un footballeur exemplaire

Activation événementielle

Française Des Jeux : Virage Pinot

Paris 2024 : La journée Paralympique

Toulouse Football Club : #TeFeCe17KPass

Stratégie marketing d’un détenteur de droit

KCorp : KCX 3 / KCORP VS THE WORLD, le plus grand événement de gaming français et d’Europe

Paris 2024 : Les Jeux Paralympiques

Racing Club de Strasbourg Alsace : Un seul football

Innovation

Touch2See : Le match à portée de main du public malvoyant et aveugle

Manita : Le football accessible à toutes les femmes

Toulouse Football Club : Le Maillot Heard