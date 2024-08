La Ligue des champions reste sur PlayStation

La Ligue des champions va continuer de se jouer avec la PlayStation du groupe Sony Interactive Entertainment.

Quatorze ans après, la punchline de Jean-Michel Aulas à l’issue d’une défaite de l’OL à domicile face à son rival, l’AS Saint-Etienne fait toujours écho. « Nous avons perdu contre Saint-Étienne pour la première fois depuis seize ans. Nous jouons en Ligue des Champions alors que les Stéphanois, eux, ils la jouent sur la PlayStation », avait-il tonné alors qu’il était encore le patron du club lyonnais.

Sony Interactive Entertainment prolonge avec l’UEFA

La console culte du groupe Sony Interactive Entertainment demeure associée à la coupe aux Grandes oreilles puisque le conglomérat japonais a prolongé son partenariat avec l’UEFA jusqu’en 2027, perpétuant ainsi une collaboration de près de trois décennies autour de la Ligue des Champions.

Cette extension, dont les détails financiers n’ont pas été divulgués, permettra à la marque PlayStation de conserver une visibilité importante lors des matchs, notamment à travers l’emblématique panneau en forme de « U » bordant les terrains. Le géant nipon bénéficiera également d’une présence accrue sur les plateformes numériques et lors d’événements comme l’UEFA Champions Festival.

« Le football est extrêmement populaire au sein de la communauté PlayStation »

« Le football est extrêmement populaire au sein de la communauté PlayStation, et nous sommes heureux de pouvoir continuer à rapprocher le monde du football et celui du jeu vidéo », note par communiqué la directrice senior des partenariats et des activations marketing chez Sony Interactive Entertainment, Jill Erb.

« SIE est un sponsor mondial depuis 1997, et ce renouvellement souligne l’engagement durable des deux organisations à toujours améliorer l’expérience des supporters et à permettre au public de supporters et de gamers à travers le monde de vivre la passion de la plus prestigieuse compétition interclubs de la planète », poursuit Guy-Laurent Epstein, le directeur Marketing de l’UEFA.

Le partenariat englobe plusieurs compétitions phares, incluant la Ligue des Champions féminine, la Youth League et la Champions League de futsal. Sony conservera par ailleurs des prérogatives telles que la désignation du joueur du match et l’organisation de compétitions d’esport.