La Ligue 2 change à son tour, voilà le nouveau logo

La Ligue 2 s’offre un relooking de son logo.

Après la révélation du nouveau logo de la Ligue 1 il y a deux semaines, c’est au tour de la Ligue 2 de présenter sa nouvelle identité graphique. Ce logo sera visible sur tous les terrains et écrans dès le début du championnat en août prochain. Tout comme celui de la Ligue 1, il met en avant le sigle « L2 » en jouant sur la superposition des chiffres.

Un logo de la Ligue 2 qui joue sur l’abréviation L2

Ce nouveau logo s’inscrit dans une refonte plus large de l’identité visuelle des compétitions de la LFP pour la saison à venir. Cette refonte inclura également le Trophée des Champions, les Barrages et la eLigue 1. Tous ces éléments seront présentés plus tard dans le courant de la période intersaison.

Après la Ligue 1, la #Ligue2 s’offre aussi un relooking de son logo pic.twitter.com/5hDeOn4rBv — Sportune (@Sportunefrance) April 12, 2024

« Avec la révélation du nouveau logo de la Ligue 2 BKT, c’est l’architecture visuelle des compétitions de la LFP qui prend tout son sens avec nos deux championnats qui auront ainsi une identité visuelle alignée. Ce nouveau logo sera le symbole d’une nouvelle Ligue 2 BKT à dix-huit clubs et dont le niveau n’aura jamais été aussi relevé », explique par communiqué le président de la LFP, Vincent Labrune.

Réalisé par l’agence Leroy Tremblot

Dans la continuité du travail réalisé pour la Ligue 1, c’est à l’agence l’agence Leroy Tremblot qu’a été confiée la réalisation de cette nouvelle identité et charte graphique de la Ligue 2.